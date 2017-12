'Pedaleando entre Chicas', rutas por la igualdad alrededor de Zaragoza

Ariza, de 37 años y trabajadora en una multinacional, explica que 'Pedaleando entre Chicas' no es un club ni un equipo; es un grupo en el que las chicas hablan de cuando van a salir para que se anime quien pueda.De hecho, apunta, "dentro de este grupo las integrantes pertenecen a equipos diferentes e incluso algunas no pertenecen a ningún club".

Como cada vez son más chicas las que practican el ciclismo, se han creado páginas en las redes sociales para conseguir que las chicas no salgan solas a la carretera. El deseo de Ariza es ver a "muchas chicas juntas" sobre sus bicicletas.

Hay también una reivindicación por la igualdad. Explica la creadora del grupo que la idea que le llevó a ponerse manos a la obra fue que "la mayoría de los hombres no quieren salir con chicas". Así que "de la misma forma que ellos salen en grupos", las mujeres deben tener la misma "oportunidad".

En los comienzos estuvo ella sola: su función entonces consistía en proponer una salida a través de Facebook y esperar que apareciera al menos una chica. "Estaba media hora esperando en el punto de encuentro a que apareciera alguien y en numerosas ocasiones no venía nadie; resultaba frustrante y quise dejarlo, pero mi marido y compañeros del equipo al que pertenezco me animaron a seguir", expresa.

Hoy son casi 70 mujeres las que forman 'Pedaleando entre Chicas'. Su "trabajo" como organizadora se basa en plantear una salida a la semana y en especificar cuál será el destino y cuántos kilómetros tendrá la ruta.

'Pedaleando entre Chicas' no es un programa de entrenamiento, no existe el ánimo competitivo. De lo que se trata es de pasar un rato agradable rodeada de otras chicas, de disfrutar del ciclismo. "Cuándo una quiere salir a entrenar, no queda con el grupo", sino que se configura su "propio plan", explica Ariza.

Además, la Federación Aragonesa de Ciclismo colabora con esta iniciativa explicando las técnicas básicas de manejo de la bicicleta cuando se va en grupo: cómo ir a rueda, hacer relevos o hacia dónde moverse cuando quieres dejarte caer al final del grupo.

Zaragoza es la ciudad desde la que parten las rutas, pero Ariza no descarta situar el punto de partida en otros municipios.

Debido al éxito, la Federación Aragonesa de Ciclismo decidió hace un año trasladar la experiencia a la bicicleta de montaña y a las rutas por caminos y senderos, vía Whatsapp.

Ariza, mientras tanto, seguirá promoviendo su idea. "Con el grupo solo he buscado y sigo buscando que las chicas se animen a salir con otras, pues no importa el nivel que tenga cada una. Una de nuestras normas es que jamás se abandona a nadie", sentencia.