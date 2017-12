La Universidad exige un certificado de penales por delitos sexuales para poder hacer prácticas

La nueva normativa de protección al menor -que exige a profesionales del ámbito educativo y sanitarios acreditar que carecen de antecedentes por delito sexual- se extiende también al ámbito universitario. Varios estudiantes de Medicina de la Universidad de Zaragoza han recibido este mes de noviembre un aviso por parte de la secretaría del centro en el que se les recuerda que deben autorizar a la entidad académica a solicitar el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales para poder realizar las prácticas pertinentes.

"Le informo de que está pendiente de entregar en Secretaría de la Facultad de Medicina el documento que autoriza a la Universidad a solicitar el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales. Documento imprescindible para poder realizar las prácticas. Por favor, traiga el documento que le adjunto cumplimentado a esta Secretaría", reza el correo recibido por un estudiante de Medicina de segundo.

Según cuenta este universitario, esta es la primera vez que la entidad les solicita este documento, pues asegura que hasta la fecha "nunca había oído nada" de que a los alumnos de Medicina se les pidiera este certificado. "En primero ya tuvimos prácticas y nos hicieron firmar el documento de confidencialidad para no revelar datos de pacientes, pero esto es nuevo de este año, y sin embargo no tenemos prácticas con niños ni nada porque hasta los últimos cursos no se estudia pediatría", indica este alumno que, no obstante, ha cumplimentado debidamente la solicitud y valora positivamente la medida. "Estoy totalmente de acuerdo con ella porque -en cualquier situación que estés de poder o sobre todo si te toca tratar a gente que muchas veces va a estar anestesiada- si hay gentuza la gentuza va a hacer cosas de gentuza. Hasta la fecha no he escuchado a nadie quejarse y estamos todos de acuerdo en que es algo positivo para prevenir", puntualiza este estudiante.