FCC pide al Ayuntamiento que le pague "el coste real" de las zonas verdes a partir de enero

El servicio de mantenimiento de los parques y jardines de buena parte de la ciudad se quedará sin contrato en poco más de un mes. La vinculación contractual de FCC con el Ayuntamiento termina el próximo 31 de diciembre, y la empresa comunicó el viernes de la semana pasada oficialmente que renuncia a la prórroga a la que tenía derecho. Pero, además, la concesionaria hizo un aviso importante al Consistorio: si quiere que siga prestando el servicio hasta que se adjudique un nuevo contrato, habrá que renegociar las condiciones actuales. De lo contrario, advierte FCC, no puede garantizar que se mantengan las condiciones de los trabajadores, es decir, podría haber bajada de sueldo para la plantilla.

En el gobierno municipal siempre han mantenido que la concesionaria deberá seguir trabajando a partir del 1 de enero, al tratarse de un servicio esencial, a pesar de que no haya contrato en vigor, como ocurre con muchas otras contratas. No obstante, FCC señala en el escrito que remitió a la concejalía de Servicios Públicos que "la continuidad del servicio, en las actuales condiciones, supondría unas pérdidas económicas" que la empresa "no puede asumir".

La concesionaria recuerda al Ayuntamiento que antes de que finalice el contrato el próximo 31 de diciembre se le tiene que notificar "la voluntad de la administración con respecto a este contrato", es decir, "si el mismo va a salir a licitación o si el servicio va a ser rescatado". El gobierno de ZEC estaba pendiente de un informe del interventor sobre la municipalización del servicio para llevarlo a votación de una comisión extraordinaria de Servicios Públicos. Si, como es previsible, la mayoría del pleno rechaza el rescate del servicio, ZEC ha asegurado que tiene listos los pliegos de condiciones para sacarlo a concurso.