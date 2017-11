Una zaragozana, primera de España en el curso de profesores de autoescuela

Con una calificación de 140 puntos -la máxima posible-, Cañete lidera un listado de 292 alumnos, pero hay que destacar que a la primera fase (julio) se presentaron más de 800 personas.

Cañete trabaja de recepcionista en la autoescuela Ferrari, localizada en Utebo, pero ha decidido que ha llegado el momento de dar el salto a las clases. “Solo me falta completar un curso práctico que finaliza en enero y, a partir entonces, podré ejercer de profesora”, explica la joven, que siente la “tranquilidad” de saber que, gracias a su gran nota, no tendrá que desplazarse.

“Pase lo que pase, no voy a tener que moverme de casa. Mi intención es ejercer en la misma autoescuela que estoy”, añade Cañete, antes de mostrar su agradecimiento a quienes más la han apoyado.

“Compaginaba el trabajo con los libros y me levantaba a las 5.00 para que me diese tiempo a estudiar antes de marchar. Después, por la noche, seguía hasta que el sueño me acababa venciendo. Mis padres han respetado mucho esos horarios, guardando silencio para que me concentrase. Y no quiero olvidarme de mis amigos, que confiaban mucho en mis posibilidades", concluye, sobre unos meses que han tenido su recompensa.