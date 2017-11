Santisteve elude defender a Arantza Gracia y acusa al PP de una "caza de brujas" contra ZEC

Según mantuvo Azcón esta semana, Desiderata, la empresa de la exsocia de Gracia, disparó su facturación desde que la edil accedió al cargo público, tanto por contratos con el Consistorio como por subvenciones públicas. La propia concejal intervino en el pleno para presentar nuevos documentos que, dijo, "demuestran que el PP está faltando a la verdad deliberadamente", ya que reflejarían unos ingresos superiores en los años previos a su mandato de los que conocía el grupo popular.

Sin embargo, la edil no abordó la cuestión ética de que su exsocia, Elena del Diego, siga facturando por trabajos al Ayuntamiento, todos ellos del área de la propia Gracia, o percibiendo subvenciones municipales, en algunos de cuyos procesos de adjudicación la edil no se abstuvo.

Por todo ello, Azcón pidió investigar en profundidad para esclarecer el caso y denunció que el equipo de gobierno "ha montado un chiringuito bajo el paraguas de la economía social para su amigos, sus círculos y sus exsocios con el dinero de los zaragozanos". Además, señaló que la intervención del alcalde, donde no citó el asunto, fue una "condena explícita" de su compañera de gobierno. El concejal recordó a ZEC que su propio programa electoral "denunciaba la corruptela y el clientelismo", por lo que censuró el "problema de coherencia y responsabilidad" del alcalde. "Hay una distancia abismal entre lo que dicen y lo que luego hacen", opinó.

Tras repasar asuntos polémicos durante el mandato de los comunes, como los posibles delitos de Santisteve al frente de Ecociudad, las subvenciones otorgadas por el concejal de Cultura y Economía, Fernando Rivarés, la designación del presidente de la Cátedra de Participación, o el propio caso de Arantza Gracia, Azcón sentenció que "su programa electoral es papel mojado y repasarlo da vergüenza".

Más transparencia

Por su parte, los portavoces del PSOE y de Ciudadanos reclamaron al gobierno municipal una mayor autocrítica y transparencia en su ejercicio diario. El socialista Carlos Pérez Anadón pidió a Santisteve que sea "más coherente y consecuente", y le recordó cómo el primer edil celebró que habían echado a la corrupción tras su nombramiento. "Ha gobernado ya lo suficiente como decir que entonces se equivocó", señaló. Además, lamentó que el Ayuntamiento "no es más transparente que antes" y que "se abusa de los contratos menores y de las adjudicaciones directas". En cuanto al PP, les advirtió del "efecto bumerán" de comparecencias como la presentada ayer, sobre corrupción, y cuestionó que Azcón "no se atrevería a presentárla al presidente de su partido".

Desde Ciudadanos, Sara Fernández también recordó los casos de Ecociudad o la imputación del concejal Alberto Cubero, por el accidente de la Ocktoberfest, entre otros. "No vamos a entrar, porque respetamos la separación de poderes, pero ejemplares no han sido", expresó. Para la edil, la actuación del gobierno de ZEC tiene "mayor gravedad porque hartos de la vieja política decidimos hacer las cosas de otra manera", algo que a su juicio no están cumpliendo los comunes.

Finalmente, Carmelo Asensio (CHA) centró su discurso en los casos de corrupción del PP nacional, partido que calificó como "perjudicial para la democracia".