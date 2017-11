El Black Friday más madrugador despierta a las grandes superficies

"Yo hasta he pedido fiesta en el trabajo", ha asegurado María del Carmen Moreno junto a su hija, Elisa Berbegal. Su intención era pasar allí toda la mañana. "Queremos mirar un móvil y algún abrigo que esté rebajado", han dicho. Otras, como Inés Gutiérrez y Laura Gómez, aprovechaban que hoy no tenían universidad para ir de tiendas. "Venimos a por ropa, hemos estado mirando las ofertas por internet", han asegurado.

Elena Becerril, otra de las compradoras, ha reconocido ir "a la aventura". "Pero llevo días mirando qué descuentos hace cada tienda y sé exactamente a dónde ir", ha matizado. Su objetivo: llevarse "algún pantalón" y, de paso, "comprar algo para regalar en Navidad". "Lo que me entre por el ojo", ha añadido. Junto a ella, Yovana Abad parecía tenerlo más claro. "Ayer me pasé aquí todo el día. Lo que quiero no está en oferta, pero espero comprar una cazadora", ha dicho.

Para Grancasa, el Black Friday se ha convertido "en una fecha muy importante". "Ha supuesto un nuevo hito en España, ya que marca el inicio de las compras navideñas. Su progresión ha sido meteórica. La evolución en ventas y afluencia ha crecido de forma exponencial", ha explicado su gerente, Susana Betrán.

Las ofertas, que en muchos casos se alargarán hasta mañana, "varían en función del local". "Cada operador tiene sus propias promociones. Hay descuentos directos, 'packs', 2x1, vales... Algunos empezaron ya ayer y hoy estarán todos", ha señalado.

A los más madrugadores les esperaban en la plaza central cafés, zumos naturales, minis de jamón, donuts, fresas bañadas en chocolate... Y todo con música en directo. La afluencia ha sido tal que los 100 desayunos gratis se han agotado en apenas 15 minutos. No obstante, había otros 400 para aquellos que presentaran un tique a lo largo de la mañana.

Aunque ha habido tiendas que no han levantado la persiana hasta las 10.00, las primeras bolsas no han tardado en aparecer. "He ido directa a Media Markt. Ayer fui a por películas y hoy he comprado una impresora porque me hacía falta. Luego me daré una vuelta por El Corte Inglés", ha afirmado un comprador.

Los propios trabajadores de Grancasa también han aprovechado la ocasión. "He comprado unos cinturones para regalar en Navidad y ya no me ha dado tiempo para más porque entro ya", ha reconocido Yolanda, empleada de una de las tiendas de la plaza central.

Aunque el Black Friday ha comenzado este viernes de forma oficial, hay tiendas, como Media Markt, que ya han agotado varios productos de su catálogo. Hay portátiles, por ejemplo que han 'volado'. Allí, las series y películas en oferta han vuelto a ser el mayor reclamo. También ha habido quien ha aprovechado para renovar su teléfono o para ayudar a Papá Noel y comprar una videoconsola para el pequeño de la casa.