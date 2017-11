El Ayuntamiento de Zaragoza lanza el primer laboratorio de innovación comercial de la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado este año un nuevo proyecto de innovación comercial que pretende contribuir a renovar el modelo de negocio de pequeñas empresas de la ciudad para mejorar sus resultados y su sostenibilidad. ' MIZ-Lab, Laboratorio de Innovación comercial' es el nombre de este proyecto promovido por la red Made In Zaragoza , del servicio municipal Zaragoza Activa, adscrito a la Concejalía de Educación e Inclusión.

Desde el mes de septiembre se ha desarrollado la primera experiencia piloto, cuyos resultados han sido presentados este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza por la concejala Arantza Gracia, la coordinadora de Made in Zaragoza, Milagros Arrebola, los mentores del laboratorio Ana Hernández, Fernando Cebolla y el estudio creativo Recreando, y la emprendedora Raquel Cabeza, dueña del negocio protagonista en esta primera edición.

La tienda-museo Juegos Tradicionales, ubicada en el barrio de Delicias (calle Emilio Alfaro Lapuerta 2), ha sido seleccionada en la convocatoria de este proyecto piloto.

Esta pequeña empresa, cuyas ventas proceden en mayor medida de mercadillos y ferias de artesanía más que en la propia sede, busca ofrecer experiencias de juego a través de sus productos y servicios: exposición itinerante de juegos infantiles tradicionales, talleres didácticos y organización de jornadas de juegos.

Durante dos meses, el equipo de mentores coordinado por la red municipal Made in Zaragoza ha desarrollado un proceso de trabajo intensivo con la responsable de este negocio, para mejorar en tres ejes: estrategia empresarial, imagen comercial y comunicación.

Seguimiento medible y cuantificable

En el ámbito de la estrategia empresarial se ha realizado un análisis de la situación inicial del proyecto emprendedor que ha permitido identificar áreas de mejora y cambios susceptibles de poner en marcha en relación con el modelo de negocio.

Se ha creado una 'hoja de ruta' de desarrollo de negocio a un año vista que permita mejorar los resultados comerciales y en la que se han establecido una serie de hitos medibles y cuantificables, de manera que la dueña del negocio pueda realizar el seguimiento de los progresos de forma sencilla y práctica.

El trabajo de mentorización profesional ha implicado intervenir, sobre todo, en la capacitación de la persona emprendedora que está al frente del proyecto seleccionado, generando un proceso de desarrollo de competencias que le permita liderar su negocio de forma efectiva.

Desde el punto de vista físico es indudable que los espacios comerciales deben ser cálidos y adecuados al sector y producto en el que se ubica el proyecto emprendedor. En este sentido, a lo largo del tiempo de trabajo del laboratorio se ha realizado un re-diseño estético de la imagen corporativa y de marca del proyecto seleccionado.

Desde la premisa de que lo que no se comunica no existe, el tercer eje de trabajo del laboratorio de innovación comercial ha sido el de la comunicación, especialmente on line.

Un proyecto que pueda servir de referencia

En definitiva, la intervención que se ha realizado en el proyecto seleccionado es sólo un punto de partida, el principio de una nueva etapa para el negocio. El objetivo de Made in Zaragoza es darle el empujón que necesita para seguir adelante, empoderando a la persona emprendedora que está al frente. Al mismo tiempo, se pretende generar un relato realista, abierto e inclusivo que pueda servir de referencia y aprendizaje para muchos otros proyectos emprendedores.

Para ello, el proceso se ha planteado como un proceso abierto y transparente que se ha ido contando, con la voz de los mentores y de la propia persona emprendedora, a través de diferentes artículos en el blog de Made in Zaragoza.

Los resultados de esta experiencia piloto serán además presentados a toda la ciudadanía en un evento final que tendrá lugar este viernes 24 de noviembre, a partir de las 18.00 horas en Zaragoza Activa-La zucarera. Será una jornada familiar apta para todas las edades, en torno a los juegos tradicionales: la rana, los hoyetes, el aro, el herrón, el siete y medio, tres en raya o las anillas estarán presentes para disfrute de niños y adultos. También habrá música, merienda casera, exposición con visita didáctica y diversión.