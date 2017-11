Un nuevo sistema de predicción y otra estación

El Ayuntamiento de Zaragoza contará a principios de 2018 con un nuevo sistema de detección de picos de contaminación en la ciudad, denominado Precoz 2.0, en colaboración con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

Así lo anunció ayer la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, tras los episodios de contaminación que ha sufrido la capital aragonesa en las últimas semanas. "Permitirá predicciones con 48 horas de antelación a una escala casi de manzana", apuntó la edil de ZEC sobre un sistema que es una "actualización" del que actualmente controla en Zaragoza los niveles de materia particulada (PM 10 y PM 2,5), óxidos de nitrógeno (NO 2 y NO), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO 2) y ozono (O3). "Incorporará la modelización de más contaminantes y se utilizarán los datos del inventario de CO2 que también elabora el Ayuntamiento en colaboración con el Circe", señalaron fuentes municipales.

Nueva estación en el Actur

Además de estas medidas, Artigas anunció la puesta en marcha de una estación de control en el barrio del Actur. Para ello, se reubicará una de las del Parque Grande que ya no era allí necesaria. "El punto de medición va a estar ubicado en el entorno del Carrefour, en el cuadrante superior derecho del barrio, y comenzará el traslado en las próximas semanas", explicó la concejal. A finales de año estará activo. La ciudad cuenta con siete estaciones de control y sus datos se pueden consultar en la web municipal.