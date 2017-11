¿Se puede ir a caballo por Zaragoza?

Para llegar hasta allí, la Policía Local de Zaragoza siempre recomienda usar el transporte públicos en vez del vehículo particular para evitar atascos o problemas a la hora de encontrar aparcamiento. Sin embargo, hay algunos que prefieren otros tipos de 'trasporte'.

Este miércoles la Policía ha subido a su cuenta oficial de Twitter una foto en la que aparecía un joven a lomos de un caballo blanco, y con un mensaje en el que añadían: "No nos referíamos a que lo hagas de esta forma". Pero, ¿se puede ir a caballo en Zaragoza?

Cuando te recomendamos que no vengas al rastro en vehículo particular, no nos referimos a que lo hagas de esta forma. Usa el transporte público pic.twitter.com/ysLl6zensi — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 22 de noviembre de 2017

Según fuentes de la Policía Local, circular por la calzada de Zaragoza a caballo no está prohibido expresamente en la normativa, siempre y cuando se actúe de acuerdo a las normas de circulación como cualquier otro vehículo y no obstaculice la circulación. Eso sí, en el caso de que exista una vía pecuaria está obligado a circular por esta. Si no existiera esta posibilidad, es recomendable que el caballo transite por las vías con menor intensidad. Es decir, mejor por vías pacificadas de un solo carril, por ejemplo, que por gandes avenidas o lugares con una gran intensidad de tráfico.

Obviamente, lo que sí está prohibido es su circulación por autopistas y autovías, y es necesario que el caballo tenga en vigor su tarjeta veterinaria.