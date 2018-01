Los zaragozanos podrían encontrarse con tres recibos del impuesto de aguas en apenas 14 meses

Cerca de 100.000 recibos del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) aguardan ya en los buzones de los zaragozanos residentes en La Paz, Las Fuentes, Torrero y Venecia. Pero, ojo, porque esas facturas son las correspondientes a los consumos de 2016 y aún falta que el Gobierno de Aragón gire los requerimientos de cobro de 2017, cosa que tiene previsto hacer en el primer semestre de 2018 para que no se solapen con las facturas propias de ese ejercicio que se enviarán a finales de año. Total, en apenas catorce meses a los zaragozanos se les pueden acumular tres recibos del ICA que, de media, supone un gasto de unos 45 euros por familia.

"Los ciudadanos no son culpables. El problema ha sido el retraso del Ayuntamiento al facilitar los datos del padrón", decía ayer el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, que aseguraba que el Ejecutivo autonómico trataría de no derivar a los zaragozanos el perjuicio que supone el retraso en el cobro del impuesto.

No obstante, hay una serie de distritos –La Almozara, la margen izquierda o el Casco, por ejemplo– en los que los recibos del ICA no se enviarán hasta enero de 2018, por lo que es seguro que el próximo año se encontrarán con, al menos, dos facturas en el buzón con un desfase mínimo de cuatro meses entre sí. La directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, aseguró que "la presión fiscal para los zaragozanos no será mayor que la del resto de aragoneses", dado que "se paga por metro cúbico lo mismo en Zaragoza que en Alcañiz, Huesca o Teruel".