Los usuarios del bus soportan esperas de casi dos horas para renovar sus abonos

Pasadas las seis de la tarde, más de 150 personas, la mayoría jóvenes, aguardaban su turno. Según explicaron fuentes de la empresa contratista, el motivo de las largas esperas está directamente vinculado al inicio del curso universitario, cuando muchos estudiantes se dirigen a renovar su abono joven, para lo que hay que presentar documentación. Y no solo para solicitarlo por primera vez, sino también para renovarlo.

Las esperas, que se vienen produciendo desde hace unos días, incluso han generado momentos de gran tensión, como el pasado lunes: un cliente llegó a agredir a un empleado de Avanza al llegar las 20.00 y cerrarse la oficina sin que le hubiese tocado el turno para ser atendido. El incidente causó unas contusiones al empleado.

Aurora Tetler estaba indignada. Llegó a las 17.25 y a las 19.00 todavía no la habían atendido. El lunes ya presentó una queja, porque después de una hora de espera no pudo recoger su abono social de 30 días. "Iba lento de narices. Tuve que marcharme y hoy me he encontrado con el triple de gente", afirmó. A su juicio, la solución estaría en poner oficinas en los barrios. "O hacerlo en los estancos", dijo.

Alejandro Gargallo y Laura Castillo llevaban ya 40 minutos de espera para renovar su abono de 90 días. "Me parece fatal. Esto no es normal. Vine la semana pasada y acabé yéndome al cine", protestó Laura. Alejandro consideró que se deberían "abrir más oficinas o contratar más gente". "Esto es una locura", dijo. "Yo estoy aguantando bien", comentó José María Almenara, que quería renovar el abono de su hija. A su juicio, se deberían reducir los trámites burocráticos. "Debería ser tan fácil como recargar la tarjeta. No es necesario tanta cosa. Pero tampoco sé si eso es fácil o no", afirmó.

César Larrosa, de 20 años, después de más de hora y media de espera, estaba a punto de que le tocase. Opinó lo mismo que José María y lamentó que "los abonos no se puedan recargar en una máquina, como el tranvía". "Es solo renovar el abono", señaló.

"Hacemos lo que podemos"

Fuentes de Avanza Zaragoza explicaron que suele ocurrir que con el inicio del curso se disparen las solicitudes de abonos de transporte. "Estamos trabajando con el Ayuntamiento con el objetivo de reducir los trámites burocráticos del abono joven", explicaron. En este sentido, señalaron que se está trabajando con el objetivo de que en el futuro desaparezcan los trámites de renovación y que incluso el abono se pueda recoger en los quioscos. No obstante, advirtieron que el abono joven se puede adquirir en cualquier momento, porque la recarga solo se activa cuando se utiliza por primera vez en el autobús.

Las citadas fuentes admitieron los retrasos en la atención y explicaron que se ha reforzado con una persona la oficina de El Caracol (ayer había cuatro personas atendiendo al público). "Hacemos lo que podemos", añadieron. Consideraron que en los próximos días puede seguir habiendo demoras, aunque indicaron que su previsión es que en una semana remita el problema.

También dijeron que a partir de las 19.30 los trabajadores ya salen y avisan a las personas que están esperando que la hora de cierre es las 20.00 y que es posible que no sean atendidos aunque sigan esperando.