Los excrementos caninos en Arcosur, “una queja recurrente desde el principio”

“Ha habido ocasiones en las que hemos visto excrementos en calles durante meses”, apunta Raúl Chueca, presidente de la agrupación. Los responsables son, según la AVV, “unos pocos vecinos incívicos”, pues “la mayoría vemos que llevan su bolsa en la mano y que recogen”, apuntan al tiempo que subrayan que el hecho de que no haya muchas personas por las calles propicia esta conducta y deja más libertad al dueño incívico.

La cantidad de perros que hay en el joven barrio, dicen, multiplica la situación. “En el resto de zonas de Zaragoza, se supone que también hay muchas quejas, pero aquí se genera un problema de convivencia”, reconoce Chueca. Desde Arqueros ya han realizado un trabajo pedagógico en esta materia: “Hemos hecho lo que podíamos hacer y nos vemos superados. No vemos cómo encontrar una solución”, valoran.

De entre los puntos en los que se pueden localizar heces de perro señalan, por ejemplo, la calle Puente del Reino –al final de la calle Fuente de Neptuno-, en la zona peatonal ajardinada y entre los dos bloques de viviendas. También, en la confluencia de la avenida Patio de los Naranjos con la calle Lonja de la Seda, o la misma, con Faja de las Flores.

“En los inicios del barrio, lo primero que hicimos fue pedirle al Ayuntamiento de Zaragoza que colocara papeleras caninas para evitar esto. Cuando se colocaron, la gente empezó a usarlas y ya se vieron menos excrementos, pero todavía sigue habiendo”, recuerdan. Y “aunque se han puesto medios en el barrio y se hacen campañas de pedagogía a nivel de ciudad y eso está muy bien”, apuestan también por atajar el problema “vía coercitiva o sancionadora”.

Igualmente, en la agrupación vecinal esperan que la ampliación del servicio de limpieza en el mes de octubre ayude a mitigar la situación. “Hay muchos excrementos que se quedan ahí y, si no hay una llamada expresa para que se limpien, no se recogen. No verlo limpio potencia la sensación de abandono y dejadez, y el ver menos excrementos invita a la que la gente no reproduzca esa conducta”, opina Raúl Chueca.

Mantenimiento del parque canino

Sin dejar la cuestión animal de lado, otra de las reivindicaciones de esta asociación afecta al parque canino situado en la calle Salomón y la Reina de Saba, entre los barrios de Arcosur, Montecanal y Valdespartera. “Queremos que se incluya en el contrato de mantenimiento de zonas verdes el mantenimiento de esta zona canina y que el Ayuntamiento se encargue de limpiar la nueva instalación, pues hasta ahora lo hacen voluntarios”, reclaman. Al mismo tiempo, defienden desde el ente una “apuesta decidida por potenciar este tipo de instalaciones y que se regulen al completo”.