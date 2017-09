Aterrizaje de emergencia en Zaragoza por dos maletas sin dueño

Un avión que hacía el vuelo entre Lisboa y Bucarest tuvo que aterrizar de emergencia este martes por la noche, en torno a las 21.00, en el aeropuerto de Zaragoza tras detectarse que dos maletas de la bodega no correspondían a ninguno de los pasajeros de la aeronave. En ese momento, se activaron los protocolos que exigen la inmediata revisión de esos equipajes. Al parecer, las propietarias de las maletas no tomaron el vuelo en la capital portuguesa y, aunque al final no hubo riesgos y se confirmó que no había ningún peligro, las normas de navegación aérea obligaron a aterrizar de inmediato al avión.