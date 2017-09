Denuncian la presencia de ratas en el solar en obras cercano a la plaza del Pilar

"Las vimos por primera vez el pasado 23 de agosto por la noche, cuando llegamos de vacaciones, pero hablando con algunos vecinos nos dijeron que ya llevaban días viéndolas", comenta una de las denunciantes de la situación, residente en el número 12 de plaza del Pilar. "Al día siguiente enviamos una petición al Ayuntamiento para que tomara medidas y también hablamos con uno de los responsables de la obra, que también nos dijo que ya las habían visto", añade.

Fuentes de la consejería de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza han explicado que, efectivamente, el Instituto Municipal de Salud Pública (IMSP) recibió una queja ciudadana hace días. Y aunque los avistamientos habían tenido lugar en una propiedad privada, desde el Consistorio decidieron actuar al tratarse de una cuestión de salud pública. Los técnicos del IMSP distribuyeron cebos con veneno en varios puntos de las alcantarillas de alrededor de la obra: dos situadas en plaza del Pilar y tres en la calle de Santiago, han precisado fuentes municipales.

Pero de acuerdo con los vecinos de las obras, parece que esta actuación no ha sido efectiva al 100% porque este mismo lunes volvieron a ver a los animales a plena luz del día campando a sus anchas por las obras. "Se trata de un problema de salud pública bestial a dos semanas de las Fiestas del Pilar, en las que habrá mucha gente por la zona, queremos que se solucione", sentencia la vecina afectada.

Desde el Ayuntamiento han indicado que el plan de erradicación de la plaga no se acabó con la disposición de veneno que se llevó a cabo hace unos días: han señalado que la actuación sigue abierta y que en los próximos días se descenderá de nuevo a las alcantarillas para comprobar el estado de los cebos y disponer nuevos si es necesario.

Por si parte, la promotora de las obras, el Grupo Plaza 14, desconocía hasta este mismo martes la existencia de este problema en una de sus promociones. "No teníamos ni idea y somos los primeros interesados en que esto se solucione, por nuestros clientes y por los vecinos", han indicado fuentes de la empresa, que han detallado que las obras no las llevan ellos directamente, si no la constructora Avintia. Y han asegurado que "tomarán medidas de forma inmediata, si no se ha tomado ninguna hasta ahora" para erradicar este nido de ratas.