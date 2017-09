Los vecinos de Delicias temen que "en cualquier momento" se caiga un árbol

Así, esta residente del barrio ha remitido por escrito una instancia al Ayuntamiento de Zaragoza solicitando una intervención y exponiendo que “entre las calles Demetrio Galán Bergua y Roger de Flor, en la puerta trasera del supermercado Mercadona, hay un pino muy grande y muy inclinado que creo que en cualquier momento puede caer”.

Por ello y, a su juicio, “ante el peligro que crea”, ha reclamado que se lleve a cabo una revisión del árbol y “si creen que hay que quitarlo, lo hagan” ya que “somos muchas las personas y los niños que estamos en este parque”, añadía en su exposición Encarna, quien frecuenta diariamente la calle y pasea por el parque adyacente.

Según la demandante, el ejemplar lleva “bastantes meses en esta situación”, pero “como cada vez está más bajo y nadie hace nada, he decidido pedirlo”. Además, añade, “si no estuviese resguardado del aire, creo que ya habría caído hace tiempo”. Tal y como valora Encarna, quien dice no haber recibido respuesta a su petición, la peligrosidad es latente al “pasar mucha gente por debajo del árbol” y reunirse durante las tardes numerosos niños en este espacio. “Los mayores lo hablamos y creemos preciso que se actúe” en un punto donde también han localizado otros dos ejemplares que, “al tener poca raíz, están inclinados y algo levantados”.

“Sería necesaria una revisión del arbolado de la zona”

Francisco Acedo acude todos los días a esta zona de Las Delicias y según explicaba esta semana, “ya había observado” un árbol que, piensa, “puede caer encima de alguien cualquier día”. “Hace unos meses ya cayeron varios ejemplares detrás del parque y sería necesaria una revisión del arbolado de toda la zona”, exponía quien también afirmaba que existe “miedo” por lo ocurrido con algunos árboles en la ciudad este verano.

No pasar por debajo del tronco y las ramas del árbol protagonista de la solicitud vecinal es lo que intenta Angelines Cuartero cuando transita por el entorno de la calle Atienza Cobos. “Este pino está más muerto que vivo y se aprecia cómo las raíces salen al exterior. Antes de que pase algo, habría que cortarlo por el bien de todos y, sobre todo, de los niños que se reúnen aquí por las tardes”, defendía esta vecina del distrito en el mismo lugar.

También se mostraba preocupado por el ejemplar que este viernes seguía en pie, Luis García, residente en la avenida de Madrid. “Árboles como este, que tienen poca raíz, puede que se caigan en días de mucho aire. Si estuviese menos recogido, sería más peligroso, pero habría que tenerlo en cuenta y el Ayuntamiento tendría que retirarlo”, opinaba.

Fuentes municipales indicaron este viernes que este tipo de peticiones "se atienden sistemáticamente" y "en función del resultado de la inspección, se actúa".