Actur, Universidad, Casco o Centro acogerán la prueba piloto de la recogida de basura orgánica

Dependiendo de la zona escogida y del sistema que se aplique, la prueba piloto tendrá un coste de entre 140.000 y 323.000 euros al año. La hoja de ruta del equipo de gobierno es que antes de que acabe este año se pueda empezar a comprar el material necesario –hay 500.000 euros en el presupuesto– y se contrate una campaña de comunicación para explicar el sistema a los vecinos afectados. En 2019 comenzaría a funcionar la prueba piloto, y en 2020 se extendería a toda la ciudad.

La recogida selectiva de basura orgánica supone incluir un quinto contenedor en la mayor parte de la ciudad. Hasta ahora, las calles cuentan con el azul (papel y cartón), el amarillo (envases), el ‘iglú’ para el vidrio y el verde (donde va el denominado ‘resto’, es decir, los restos orgánicos junto con lo que no va en ningún otro contenedor).

A estos se uniría un quinto contenedor marrón solo para la basura orgánica, es decir, para los restos de comida, plantas, bolsas de infusiones, posos de café... El objetivo de la medida es que se pueda convertir la mayor parte en compost. Hay que tener en cuenta para el año 2020 la Unión Europea obliga a que se recuperen el 50% de los residuos.

La prueba piloto aplicará una doble experiencia: una con el quinto contenedor en la calle (el Actur o Universidad) y otra con de recogida alterna en los portales que guardan su propio cubo (Casco Histórico o Centro). En el primer caso, la opción preferida era el Actur, aunque el estudio de FCC ve "más factible" aplicarlo en Universidad. Este distrito tiene la ventaja de que todos los contenedores están situados a la derecha, mientras que en el Actur están repartidos entre la izquierda y la derecha. Esto obliga a usar dos camiones diferentes para hacer la recogida, con carga por cada uno de los dos lados, lo que complica algo la organización. No obstante, será el Ayuntamiento quien decida el distrito más adecuado.

En cualquier caso, los estudios se decantan por instalar contenedores de 2.200 litros de capacidad, con un sistema de cierre de la tapa para que solo se pueda abrir con una llave. Esta se distribuirá entre los vecinos que la soliciten. De este modo se pretende que solo accedan al contenedor los ciudadanos realmente concienciados, y se logra una mejor calidad de la materia orgánica. La experiencia en otras ciudades –Pamplona tiene este sistema– habla de que así los residuos impropios están por debajo del 10%, mientras que en los contenedores marrones abiertos se acercan al 30%.

La otra experiencia será la de recogida alterna en los portales que tienen contenedor propio, que se hará en el Casco Histórico o en el Centro. En este caso, los vecinos usarán este cubo en días alternos para dejar los residuos orgánicos o los de la fracción ‘resto’. Es decir, habrá varios días a la semana en la que en el contenedor del portal solo podrán echar bolsas de orgánico, mientras que otros solo podrán tirar el resto.

En su estudio, FCC plantea que se recoja tres veces a la semana la fracción orgánica y cuatro veces el resto, aunque finalmente será el Ayuntamiento quien decida. Esta recogida no supone ningún coste, ya que no hay que aumentar los recorridos ni el personal, por lo que no se incrementan los gastos para la empresa concesionaria.