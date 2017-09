El abuelo que lucha por los derechos de sus nietas trillizas

"Los que legislan deberían ver cómo es nuestro día a día", afirma José Antonio Aznar, de 73 años, mientras empuja el carro de sus nietas por el barrio de Miralbueno. Hace menos de un año que nacieron sus nietas trillizas (Isella, Laia y Nerea), y toda la familia echa una mano. Los padres de las chicas trabajan y son los abuelos los que muchos días tienen que ir a llevarlas o recogerlas a la guardería.

Viven en la calle Lagos de Coronas, a 100 metros de la escuela infantil municipal Los Ibones, en la que no consiguieron plaza pese a cumplir varios de los requisitos que dan puntos en la baremación. También solicitaron plaza en la guardería de la DGA Inmaculada Concepción, en la avenida de Manuel Rodríguez Ayuso (antigua carretera de Madrid), lejos de su casa. Finalmente fueron admitidas en esta segunda. Llegar cada día es una odisea.

"Pasamos todos los días delante de la guardería Los Ibones, pero tenemos que ir andando a la otra que está a unos 40 minutos. No tenemos una línea de autobús directa que nos una con esa zona. Nosotros estamos jubilados con una pensión pequeña. Mi hijo y mi nuera son mileuristas, no pueden pagar una guardería privada para las tres. No queda más remedio que ir andando hasta la otra, es un trastorno", explica el abuelo.