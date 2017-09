El PP dice que el alcalde acumula “ocho semanas de vacaciones”

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado este jueves que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, acumula este año ocho semanas de ausencia, según consta a los decretos en los que ha traspasado sus funciones a otros responsables del gobierno de ZEC , fundamentalmente a la vicealcaldesa, Luisa Broto . “ No puede ser que el alcalde tenga ocho meses de vacaciones, el doble que cualquier zaragozano ”, ha dicho el concejal del PP, Pedro Navarro .

El edil incluía en el cómputo los 13 días en que el alcalde ha permanecido en Centroamérica y que obligaron a Broto a asumir las funciones del regidor. Frente a la posición del gobierno de ZEC, que considera que es un viaje institucional que ha servido para reforzar los lazos comerciales y de cooperación, para el PP es “una prolongación de sus vacaciones con los impuestos de todos”.

Navarro ha explicado que, según consta en los decretos, el alcalde se ausentó entre el 28 de diciembre de 2016 y el 5 de enero. Además, hay otra semana en julio (entre el 17 y el 23) en la que delegó sus funciones. Finalmente, sus vacaciones se prolongaron entre el 31 de julio y el 27 de agosto. Por último, figura el viaje de 13 días a Centroamérica (entre el 1 y el 13 de septiembre). Navarro apuntó que en Semana Santa hubo 10 días en los que el alcalde no tuvo actos en su agenda, aunque no hubo decreto de delegación de funciones.

“En nueve meses, ha estado dos de vacaciones. De cada mes, ha estado ocioso una semana”, ha protestado Navarro. “Zaragoza necesita un alcalde que trabaje, que no esté de viaje, que se comprometa en buscar soluciones, no que huya y se esconda” ha explicado. En su opinión, las ausencias del alcalde “faltan al respeto de la institución y de los zaragozanos”. “Exigimos que se deje ya de vacaciones. Esperemos que no tenga la intención de cogerse alguna semana más, que es lo que le pedirá el cuerpo”, ha insistido.

Navarro ha exigido a Santisteve que “dé la cara” y aporte todos los justificantes de su viaje a Centroamérica. En este sentido, ha anunciado iniciativas en comisión y pleno. “Los zaragozanos deben saber cuánto les han costado las vacaciones del alcalde”, ha dicho.