"Sin saber cómo, le clavé el cuchillo, pero sin intención. Iba colocado y estoy alcoholizado"

Jesús S. D. se sentó ayer en el banquillo de la sección primera de la Audiencia de Zaragoza por el intento de homicidio a una mujer. Cuando ocurrieron los hechos, el pasado 29 de julio de 2016, llevaba un par de días residiendo en el albergue municipal. Dos semanas antes había conocido a Ana María, una mujer a la que solía ver en el bar Xing Xing, en la calle Rebolería número 24, en el barrio de la Magdalena. Ayer, en el juicio, este pintor de profesión, que está en prisión preventiva y que intentó taparse con la chaqueta que portaba para evitar fotografías, centró su defensa en que aquella tarde veraniega estaba sentado en una mesa de la terraza e "iba colocado". "Estoy alcoholizado perdido. Me levanté de la mesa y salí corriendo", describió sus movimientos. Pero entre medio había sacado un cuchillo de la mochila, que lleva siempre para cortarse la comida por problemas con la dentadura, y agregó: "Cometí algo, pero no sé el qué. Sin saber cómo, le clavé un cuchillo, pero no sé cómo, sin intención. Quería salir de allí para buscar a la Policía y que me ayudaran, porque me estaban pegando".