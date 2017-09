Se buscan 'ideas for' Zaragoza

Cada año son muchos los jóvenes que se ven obligados a abandonar sus hogares y desplazarse a otros países en busca de oportunidades laborales. “Muchas veces te sientes impotente porque te vas y parece que no puedes hacer nada por tu ciudad”, asegura Victoria Pérez-Aradros, miembro de la iniciativa ‘Ideas for Zaragoza ’, cuyo objetivo es unir a todos estos jóvenes zaragozanos repartidos por el mundo, pero que comparten sus ganas de aportar algo a su ciudad natal.

El proyecto nace en Granada en 2014 con la intención de reunir a jóvenes que se identificasen plenamente con su tierra y que quisieran trabajar para hacerla avanzar. Un año después se sumarían 17 ciudades españolas a esta iniciativa, entre ellas Zaragoza.

​“Somos una asociación sin ánimo de lucro que busca a maños en el extranjero con ideas para mejorar su ciudad”, explica Pérez-Aradros, zaragozana de 32 años residente en Hannover (Alemania) donde trabaja como ingeniera en Seat desde hace 5. El objetivo es citarles una vez al año, en un foro abierto en el que se habla de temas muy distintos –tecnología, educación, medio ambiente, arte o salud, entre otros-, y “evitar que pierdan el contacto con su ciudad de origen a través de una jornada de debate”, añade.

Por eso, para esta tercera edición, que tendrá lugar a finales de diciembre en el Patio de la Infanta de la capital aragonesa, desde ‘Ideas for Zaragoza’ buscan a los ocho ‘speakers’ que tendrán la oportunidad de, durante una presentación de unos 8 o 10 minutos, compartir con los presentes sus ideas, o explicar iniciativas importadas de los países en los que residen. El plazo de envío de solicitudes finaliza el próximo 15 de octubre.

“En las dos ediciones anteriores hemos contado con zaragozanos residentes en Estados Unidos, Bruselas, Alemania, China, Lituania, Holanda e Inglaterra, entre otros”, enumera la zaragozana, que asegura que no cierran la puerta a “gente residente en otras ciudades de España o en la propia ciudad que tenga algo que aportar”. Proyectos como el de los Quioscos Digitales implantados a pie de calle en la ciudad de Nueva York, la creación de una oficina de asesoramiento de patentes como la que existe en Holanda o la sugerencia de crear una red social para fomentar la relación en pequeñas comunidades de vecinos, han sido tan solo algunas de las experiencias compartidas en la capital aragonesa de la mano de estos jóvenes.

Otro de los retos de esta nueva edición es tratar de invitar a instituciones o personas con capacidad de recoger alguna de estas ideas para implementarlas en la ciudad. “Nos gustaría cerrar el ciclo y que no solo se compartan experiencias, sino que las escuchen aquellos que pueden hacer algo con ellas”, concluye. “Eso sí, queremos que quede claro que no se trata de un evento comercial, el único objetivo de esta cita es enriquecer nuestra ciudad y compartir experiencias, no ideas de negocio”, aclara Pérez-Aradros.

Vuelta a casa por Navidad

​El equipo organizador lo completan otros cinco zaragozanos: Miren González (desde La Coruña), Jorge Bergua, Sira Marqueta y Daniel Palos (residentes en Zaragoza) y Daniel Sariñena, actualmente viviendo en Praga, donde trabaja en un centro logístico de operaciones de un grupo cervecero, y uno de los últimos fichajes de la asociación.

El zaragozano de 29 años conoció la iniciativa durante la segunda edición de ‘Ideas for’, el pasado mes de diciembre. La fecha tampoco es casual ya que, al tratarse de jóvenes en el extranjero, resulta mucho más fácil que puedan darse cita en persona durante las celebraciones navideñas. "Conocí el proyecto porque una amiga mía fue ‘speaker’ el año pasado y me acerqué como público. Me encantó la idea de tratar de mejorar la ciudad a través del intercambio de ejemplos de otras ciudades, y decidí ofrecer mi ayuda al equipo organizador”, expica Sariñena.

Este ingeniero, que a sus 29 años ha vivido en Bruselas, Alemania y en República Checa, asegura que algún día confía en volver a España: “Tengo la ilusión de volver a casa en un futuro y si puede ser en Zaragoza, mejor. Por eso me gustaría contribuir a mejorar las cosas que faltan en esta ciudad y poder convertirla en un referente internacional”.