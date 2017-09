Azcón: “Cubero ha priorizado sus intereses políticos”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha acusado al concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, de “meterse donde no le llaman” por sus nuevas críticas de este martes a la justicia por el caso 010. “Tiene que ser el Consejo General del Poder Judicial quien tenga que comprobar si hay tutela judicial efectiva o no”, ha dicho Azcón sobre las palabras del edil de ZEC.

Además, el portavoz del PP ha hecho referencia a la opción elegida por el gobierno municipal en caso de que se mantengan las medidas cautelares sobre el rescate del servicio: “Lo hace más de un año después de que lo dijera el PP”, ha recordado Azcón. “Si Cubero no hubiera instrumentalizado el tema del 010, si no hubiera priorizado sus intereses políticos, no tendríamos estos problemas”, ha añadido.

No obstante, y pese al retraso, Azcón ha dicho que “bienvenida sea” la reactivación del concurso, “porque las trabajadoras podrán cobrar en tiempo y forma, que es lo que nos preocupaba”.