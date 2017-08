Los bomberos y los obreros de Knauff evitaron que el incendio fuera mucho peor

Los Bomberos han recibido el aviso del incendio a las 7.55, cuando se producía el cambio de turno, y han trasladado dos dotaciones con 19 bomberos, dos bombas urbanas pesadas, un autobrazo articulado de 30 metros, una ambulancia y una bomba nodriza pesada.

"Los trabajadores han parado el fuego por la parte de producción y nosotros lo hemos atacado por el almacén, en la calle E, así como desde la fábrica de La Bella Easo, en la calle B", ha explicado el oficial de los Bomberos Germán Bayón.

En una hora ya se ha podido controlar el fuego, que ha provocado una columna de humo visible desde Zaragoza, y sobre las 10.00 se ha dado por extinguido. La producción en la empresa se reanudó hacia las 11.00. "Habremos utilizado unos 30.000 litros de agua en la extinción. Si hubiera pasado el incendio al almacén de 4.000 metros cuadrados hubiera sido un gran incendio, pero lo hemos podido frenar por una buena actuación", ha explicado el oficial.

Un responsable de la empresa Knauff ha detallado que no entendían por qué el fuego había empezado en la nave intermedia porque no había actividad ni trabajadores. "Eran dos zonas disociadas y los operarios lo han frenado en producción. No hay desgracias humanas", ha manifestado el empresario.