24 afectados por gastroenteritis en una residencia de mayores en Zaragoza

Un brote de gastroenteritis aguda afectó la semana pasada a 24 personas en una residencia de mayores de la provincia de Zaragoza, según informó Salud Pública, a través de su boletín epidemiológico semanal de Aragón. Entre los afectados, 17 eran residentes y 7 trabajadores de la misma. Todos los casos presentaron diarrea y la mitad, vómitos. Solo uno de los enfermos necesitó asistencia sanitaria en Urgencias, aunque no fue precisa su hospitalización. Los brotes de gastroenteritis aguda suelen seguir el patrón de transmisión de persona a persona, de ahí el rápido contagio entre los residentes y trabajadores. No obstante, estas afecciones epidémicas no suelen ser de larga duración y casi todos los enfermos (83,3%) se recuperan en un día o dos. Como medida preventiva, la residencia mantiene la vigilancia activa ante la posible aparición de nuevos casos.