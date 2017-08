Bisbal, Loquillo, Robe Iniesta y Camela se unen a la lista de confirmados para el Pilar 2017

Los grandes escenarios de las fiestas del Pilar comienzan a cerrar su programación. Aunque tanto Interpeñas como el River Sound Festival del Parking Norte de la Expo se guardan aún algún as bajo la manga, nombres como los de David Bisbal, Robe Iniesta o Loquillo están ya más que confirmados. Se unen así a ‘repetidores’ como Melendi o veteranos como Joaquín Sabina. Para conocer al resto habrá que esperar al menos hasta principios de septiembre. No obstante, tanto unos como otros garantizan una propuesta "variada" para todos los gustos.

El líder de Extremoduro, Robe Iniesta, hará vibrar al Parking Norte el 6 de octubre, un día antes del pregón, con sus últimos temas en solitario. Ese mismo día, el River Sound Festival programará su ya consolidada Rave in the River. El sábado, la organización está trabajando para traer a "un grupo indie de relevancia nacional" y el domingo, el grupo Dos Pájaros y un Trío hará un homenaje a lo mejor de Serrat y Sabina.

El lunes 9, Bad Bunny (no, no es el famoso conejo de los Looney Tunes), hará subir la temperatura con su reguetón al ritmo de ‘Soy peor’ o ‘Ahora me llama’ y el martes 10... "Aún no podemos desvelar el nombre, pero es el grupo con más tirón del pop nacional ahora mismo", aseguró Ismael Herrero, gerente de Ferias Lanzuela, empresa que lleva el River Sound.