Zaragoza revisa su seguridad tras los atentados de Cataluña

Tras los atentados en Barcelona y Cambrils, mantener la seguridad en todas las ciudades españolas es un asunto de primer orden. En Zaragoza ha tenido lugar este viernes una reunión de la Junta de Seguridad en la Delegación del Gobierno entre representantes del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Fuerzas y Cuerpos del Estado para revisar la seguridad en la capital del Ebro.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón señalan que este tipo de encuentros “se mantienen de manera periódica para evaluar la situación en cada momento y poder tomar las medidas correspondientes para evitar posibles atentados”.

En este sentido, en diciembre del pasado año se instalaron durante las Navidades grandes maceteros para evitar atentados con vehículos en la calle de Alfonso y en el entorno de la plaza del Pilar. Se hacía efectiva así la solicitud por parte del Ministerio del Interior de colocar de manera urgente "grandes maceteros o bolardos" en los "lugares de alta concentración de personas" como medida disuasoria tras los atentados terroristas en Berlín y Niza.

Varias vías del centro de la capital aragonesa no están peatonalizadas y algunas de las que sí lo están no cuentan con este tipo de protección. No obstante, algunas de sus instalaciones principales cuentan con vigilancia y medidas de seguridad adicionales. Entre otras, la antigua Antigua Capitanía General Militar de Aragón, el palacio de la Aljafería o el cuartel de la Guardia Civil.

Precisamente, la ausencia de bolardos en las inmediaciones de las Ramblas es una fuente de polémica tras el ataque terrorista del jueves.

En la capital aragonesa, la Junta de Seguridad también se ocupa de establecer protocolos para reforzar la seguridad en eventos y celebraciones que congregan gran cantidad de personas, como las Fiestas del Pilar, Semana Santa o diferentes conciertos de música a lo largo del año.