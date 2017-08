Santa Tecla quitará el escudo de Zaragoza de la placa que homenajea al mayor D'Aubuisson

El gobierno del municipio salvadoreño atiende así las peticiones del área de Cooperación al Desarrollo del Consistorio zaragozano que había manifestado su malestar por la aparición del escudo de la capital aragonesa en una placa en honor al militar, un homenaje que formaba parte de un paseo de los ilustres inaugurado en esta ciudad salvadoreña a principios de 2017 y que se financió con dinero de Zaragoza.

En una carta fechada el pasado 10 de agosto, el alcalde Roberto D'Aubuisson, que comparte nombre de pila con su padre, afirma sentirse "sorprendido" por los requerimientos del Ayuntamiento porque, según señala, considera que han sido "extremadamente transparentes" con los detalles del proyecto. D'Aubuisson defiende que el "mayor legado" de su padre "fue su apuesta por la democracia" y que como presidente de la Asamblea Constituyente, en 1983, allanó el camino "para lograr la paz" en El Salvador.

El alcalde sostiene que su padre siempre condenó el asesinato de Óscar Romero y desacredita el informe de la llamada Comisión de la Verdad de la ONU (1992-1993), documento que señaló al mayor como autor intelectual del magnicidio y que, según él, está basado en "lo que dicen algunas gentes y no en pruebas reales o testigos creíbles". Añade que nunca quedó demostrada la participación de su progenitor en la muerte de Romero, por lo que se le presume inocente de acuerdo a la Constitución de El Salvador, y por ello tacha de "totalmente inaceptable e impropio" que el Ayuntamiento de Zaragoza haya vinculado en una de sus misivas al mayor con los hechos ocurridos en 1980.

Aunque deja patente su descontento, el alcalde se muestra comprensivo con la posición del Consistorio de la capital aragonesa y señala que entiende "lo incómodo que puede ser el manejo de este asunto ante la ciudadanía zaragozana", y añade que "en aras de mantener abiertas nuestras relaciones de cooperación [...] procederá a cubrir el logo del Ayuntamiento de Zaragoza de la placa correspondiente" a su padre y en cuanto se haya realizado el cambio, agrega, enviarán "evidencia del mismo", tal y como solicita el Ayuntamiento, pese a "no estar de acuerdo" con la solicitud.

Roberto D'Aubuisson hijo informa, además, de que mantendrá una reunión con el nuevo embajador en El Salvador, el asturiano Federico de Torres Muro, el próximo 28 de agosto para "aclarar tan incómodo mal entendido". Finaliza su escrito, que se extiende a lo largo de tres folios, agradeciendo al Ayuntamiento de Zaragoza su "importante cooperación que ha contribuido en gran medida al desarrollo turístico y cultural" de Santa Tecla.

Tres requerimientos, el último el 4 de agosto

El Ayuntamiento tuvo noticia a principios de este año de que el escudo de la ciudad aparecía en este homenaje a través de una carta de la Embajada de España en El Salvador. El área de Cooperación al desarrollo, que depende de la consejería municipal de Presidencia y Derechos Sociales, se puso entonces en contacto con la Alcaldía salvadoreña para pedir la retirada del escudo de esa placa en concreto, que formaba parte del 'paseo de los ilustres' en el que había 24 nombres más de personas nacidas en Santa Tecla y que habían tenido alguna relevancia especial para la localidad y su desarrollo. Esta petición no se observó y se reiteró a principios del pasado mes de julio. "No queremos ver asociado el nombre y el logotipo que representa a nuestra ciudad, destacada en la defensa de la paz y la inclusión social, ni la cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza con proyectos, actividades o personajes que no puedan ser identificados con los objetivos y principios apuntados y así lo entienda nuestra ciudadanía", reiteraban desde el área de Cooperación.

La misiva fechada el 7 de julio y firmada por Yolanda Mañas Ballestín, jefa de servicio de Servicios Sociales Especializados del Consistorio zaragozano, tampoco obtuvo respuesta y el 4 de agosto se envió un nuevo requerimiento. Esta era la tercera vez que se pedía la retirada del escudo. "Se nos ha vuelto a comunicar que las placas con el logotipo de nuestro Ayuntamiento siguen en el paseo sin ningún cambio al respecto", decía el email. "Debe saber que hay diversas personas vinculadas a la Embajada y a la prensa de El Salvador pendientes de este asunto, lo que nos sitúa en una posición muy delicada. Por todo ello les solicitamos de nuevo la retirada de dichas placas", agregaba.

Esta tercera petición por fin tuvo respuesta y el Ayuntamiento de Zaragoza espera ahora que desde Santa Tecla le remitan los documentos que prueben que el escudo de la capital aragonesa ha desaparecido de la placa que recuerda al mayor Roberto D'Aubuisson.