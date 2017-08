La rotura de la tubería de Sagasta arrojó a las calles de Zaragoza cerca de 12.000 metros cúbicos de agua

La rotura se produjo a las 19.30 en el tramo entre la calle León XIII y el paseo de Las Damas, y a las 21.30 se lograba detener la salida de agua, cerrando determinadas válvulas de gran diámetro.

La duración prevista para la reparación de esta rotura se calcula en unas dos semanas.Respecto a la circulación rodada, está previsto que se mantenga abierto en esta zona uno de los carriles de circulación, por lo que el tráfico, aunque esté condicionado por la obras, no se va a interrumpir.

Los servicios municipales están trabajando con toda la diligencia y coordinación posibles para resolver cuanto antes esta situación, con las menores afecciones posibles para la ciudadanía.

Las afecciones

El corte afectó al suministro de agua a la sede de Ibercaja, pero ya se ha restituido dicho suministro, que no afecta a la calzada de paseo de Sagasta. Bajo las aceras de este céntrico paseo discurren tuberías de distribución de menor diámetro a las cuales están conectadas las tomas de agua, de modo que su suministro no se ha visto afectado.

Desde primera hora de este viernes se trabaja en su reparación y será necesario proceder al corte de dos árboles que han quedado afectados por la propia salida de agua, han indicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

De los 1.370 kilómetros de tuberías de la red de abastecimiento, 23 kilómetros son de tubería de fundición gris. Se trata de tuberías muy antiguas (de más de 80 años). La fundición gris es un material frágil de una resistencia inferior a la fundición dúctil.

Se dispone de tuberías arteriales de fundición gris en calles como paseo Sagasta, Coso, paseo Pamplona, calle Hernán Cortés, cale Cuarte y paseo Renovales, entre otras calles. Las tuberías de fundición gris tienen un ratio de roturas muy superior a las tuberías de fundición dúctil.