La comunidad islámica en Zaragoza: "Tenemos un sentimiento enorme de dolor por lo ocurrido en Cataluña"

La comunidad islámica en España ha condenado los atentados perpetrados en Cataluña este jueves y ha mostrado sus condolencias por las víctimas de los ataques. "Reiteramos nuestro pleno compromiso en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo, y esperamos que los responsables de estos atentados puedan ser detenidos y llevados ante la justicia cuanto antes”, ha subrayado el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary Bakry, en un comunicado emitido horas después de la masacre.

En la capital aragonesa, el portavoz de la comunidad islámica en Zaragoza, Fawaz Nahhas, se ha sumado a este rechazo y ha participado en el minuto de silencio llevado a cabo en la plaza del Pilar. "Tenemos un sentimiento enorme de dolor por todo lo ocurrido este jueves en Cataluña y enviamos nuestras condolencias a nuestros hermanos barceloneses, que han sufrido la violencia de unos locos que están en contra de la vida", ha subrayado.

Nahhas, que difícilmente encontraba palabras para condenar esta terrible acción, ha recordado que el objetivo de los terroristas es "hacer daño a nuestra convivencia". "Por suerte, no consiguen su propósito y la gente no reacciona cómo ellos quisieran", ha puntualizado. Asimismo, ha lamentado que usen el islam como razón de su violencia: "No pueden hablar en nombre de los musulmanes. Son unos criminales".