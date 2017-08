El reventón de una tubería obliga a cortar las principales calles del centro de Zaragoza

La Policía de Zaragoza ha informado que el tráfico se encuentra cerrado en el entorno de la Plaza Paraíso, afectando principalmente a paseo de Independencia, paseo de Pamplona, Gran Vía y paseo de Sagasta.

Fuentes de los Bomberos de Zaragoza han explicado que se trata de una tubería muy importante y que la avería es difícil de aislar, aunque el servicio municipal de Vialidad y Aguas trabaja en la zona para solucionar el problema y que deje de brotar agua.

El agua ha descendido, de forma casi natural, por las calles San Ignacio de Loyola y León XIII y por la plaza Paraíso hasta el paseo de la Constitución.

Pero de momento no ha habido afecciones importantes a casas, locales o garajes y no ha sido necesario aún hacer achiques, porque la altura del agua no es suficiente para que trabaje la bomba de extracción, según han explicado los bomberos.

Pero permanecen cortadas al tráfico todas las vías de acceso a la Plaza Paraíso (Independencia, Paseo de Pamplona, Gran Vía, Sagasta y Constitución), han informado desde la Policía Local, que vaticinan que la situación aún se puede prolongar durante una hora

Este incidente ha obligado al tranvía a ralentizar su paso por la zona, pero sin tener que dejar de funcionar.