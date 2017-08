¿Qué medidas debería tomar Zaragoza para incentivar el uso de vehículos no contaminantes?

Así lo indica César Bernal, delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos en Aragón, quien asegura que los puntos de carga que hay en la Comunidad son "pocos, obsoletos y no cumplen con la normativa".

En consecuencia, la venta de coches eléctricos en Aragón no termina de arrancar, y lo confirman los últimos datos facilitados por el Gobierno central en una respuesta por escrito en el Congreso a la pregunta del grupo parlamentario popular. Así, en 2016, se matricularon únicamente 27 turismos eléctricos en la Comunidad (23, en Zaragoza; 1, en Teruel; y 3 en Huesca) frente a los 35 de 2015 (30 de ellos en la capital aragonesa). Desde la asociación de fabricantes de automóviles Anfac recogen también en su último informe esta tendencia. "Aunque el mercado ha cerrado el mes de junio y el primer semestre con cifras positivas (en Aragón se matricularon 2.419 turismos el pasado mes), seguimos preocupados por la falta de rejuvenecimiento del parque, cuya edad media (12 años) está muy alejada de lo que sería recomendable para mantener una flota con bajas emisiones y lograr una buena calidad del aire en nuestras grandes ciudades", afirma Adolfo Randulfe, director de comunicación de Anfac.

Pero, ¿cuál es la principal razón que empuja a los consumidores a no adquirir este tipo de vehículos? "Hacen falta medidas reales para incentivar el uso de vehículos a través de bonificaciones en la compra o descuentos de impuestos de algún tipo que sean atractivos, pero más importante si cabe es contar con una red e infraestructura de carga en condiciones que nos permita ir a poblaciones cercanas (como ir y volver a Calatayud, por ejemplo) con seguridad, y en esto deben implicarse los ayuntamientos, las comunidades y el Gobierno central", reivindica Bernal.

Juan José Montero, director de la empresa Energonalia y usuario de un coche eléctrico coincide con él en que, en Zaragoza, "desgraciadamente no se ha incentivado lo suficiente" la compra de estos turismos en comparación con otras ciudades como Madrid, Barcelona o Valladolid. "Llevo más de cinco años usando un coche eléctrico y mejoras no ha habido ninguna, siguen siendo las mismas. Por el contrario, otros ayuntamientos ofrecen mayores ventajas con respecto a Zaragoza, como por ejemplo el poder circular por el carril bus o carril VAO, que aquí no está permitido, o el hecho de no tener que pagar parquímetro", indica.

Su empresa, Energonalia, era una de las compañías que distribuían este tipo de vehículos en la Comunidad, hasta que la escasa demanda de estos le obligó a cerrar el concesionario hace tres años y medio para centrar su actividad actual en la fabricación de paneles solares térmicos que hagan posible el mantenimiento de instalaciones "lo más eficientes y respetuosas posibles" con el medio ambiente. "En cierto modo, me vi obligado a reconvertir el negocio. Empecé en el año 2010 y aguanté cuatro años con un departamento de venta de vehículos eléctricos, pero ya más me fue imposible. Mantener una tienda específica de venta de coches eléctricos en Zaragoza es complicado", confiesa Montero.

Entre las medidas que cabría implementar para incentivar su uso, Montero cita la posibilidad de que estos turismos circulen por el carril bus o carril VAO, el hecho de no pagar parquímetro, estandarizar y modernizar los puntos de recarga de coches eléctricos y habilitar en algunas zonas residenciales, igual que hay plazas para personas con discapacidad, otras dirigidas a los usuarios de estos vehículos que no dispongan de garaje. "Lo más sencillo sería empezar por estos, ya que existe una normativa al respecto que lo regula, de manera que si una persona quiere ponerse un punto de recarga en su garaje, con solo comunicarlo al administrador de la finca, ya puede disponer del permiso para colocar el cargador", informa Montero, quien añade que luego cada vecino se administra para el pago de ese consumo, que es "de unos 200 euros al año" (en torno a 18 euros al mes).

Respecto a las actuales 'electrolineras' que el Ayuntamiento ha empezado a retirar (con el fin de mejorar su potencia), este usuario de coche eléctrico considera que deberían modernizarse para que realmente sean de utilidad. "Las plazas que hay actualmente son las más simples que hay. Para nuestro caso, en concreto, no sirven porque no podemos cargar el vehículo a no ser que uno descuelgue la infraestructura precisa de su garaje para llevarla hasta ahí", explica en relación al conector de siete pines.

¿Qué iniciativas de mejora hay previstas en Zaragoza?

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza precisan que "hay una serie de medidas –como la retirada de los puntos de recarga lenta y su sustitución por otros con tecnología de mayor potencia o la exención fiscal que tienen estos vehículos a la hora de pagar el impuesto de circulación– que ya se han tomado y otras que se van a implementar cuando se apruebe el PMUS" para solucionar la problemática de la lenta adopción de los vehículos eléctricos.

Entre estas últimas figura, según se recoge en la página del Ayuntamiento, el disponer de puntos de recarga eléctrica en todos los párquines de la ciudad y dotarlos de NNTT, aplicaciones para informar a las personas usuarias de si estas plazas están libres para su uso.

- Ver otras noticias de Zaragoza.