“Zaragoza es una joya cultural y una ciudad muy hospitalaria”

Uno de sus últimos destinos ha sido España, y en concreto Zaragoza, donde pasó un fin de semana lleno de experiencias que posteriormente ha reflejado en su blog de viajes ‘The Wandering Quinn’, donde la autora relata su estancia de tres días en la capital aragonesa. Quinn la define como una “joya cultural” que destaca por su “gran hospitalidad” y por ser una ciudad en la que los “turistas y los lugareños confluyen en ella. Tuve la sensación de que no había lugares específicos para turistas, así que en todos los sitios en los que estuve pude vivir un ambiente auténticamente español, algo que no había experimentado antes en este país”, subraya.

La bloguera y viajera inglesa visitó la capital del Ebro a través de la campaña Spain Cities organizada por Turismo de España, en la que participaron 10 blogueros que viajaron a 10 ciudades españolas “menos conocidas” durante un mismo fin de semana. “Todos fuimos a ciudades geniales, pero creo que yo tuve una suerte especial con Zaragoza”, afirma.

Durante su estancia, Quinn conoció los principales monumentos y lugares de la capital aragonesa: la basílica del Pilar, el puente de Piedra, la plaza del Pilar, el palacio de la Aljafería, la catedral de la Seo, la iglesia de San Pablo, los principales museos y centros de exposiciones, el Mercado Central, el parque José Antonio Labordeta, el parque del Agua Luis Buñuel o la zona Expo, entre otras paradas, además de un recorrido gastronómico por el centro. Así hasta 40 propuestas incluidas en el artículo ‘40 Things to do and see in Zaragoza, Spain’, publicado en su blog el pasado 16 de julio junto a un buen número de fotografías.

Para esta joven inglesa, tres días en la capital aragonesa dieron para mucho, según refleja en ‘The Wandering Quinn’: “Me pareció un lugar estupendo para una escapada urbana, especialmente si quieres ver una cara real y auténtica de España. Y admitámoslo, ¿quién no querría hacerlo?”

En el texto cuenta, además, que “Zaragoza está llena de museos y templos religiosos, así que si te gustan es un lugar perfecto para ti. Y si tienes otros intereses, también hay muchas cosas que puedes hacer: desde echar un vistazo al arte urbano, degustar chocolate increíble o explorar hermosos parques para disfrutar durante los dos o tres días de un agradable descanso en Zaragoza”.

En su página se encuentran varias alusiones mas a Zaragoza que incluyen un vídeo y otras dos entradas: ‘48 Hour Guide to the Cultural Spanish City of Zaragoza’, con indicaciones para una visita de 2 días; y ‘What I Packed for a Summer City Break’, (‘El equipaje que preparé para un escapada de verano’). Aunque Zaragoza no es muy conocida en el Reino Unido, tras su visita la bloguera recomienda “sin duda” este destino a sus compatriotas “para realizar una escapada. Es un lugar perfecto para relajarse, probar comida riquísima... pero también para experimentar la cultura española”.

Por último, Quinn señala que “a aquellos turistas extranjeros que sepan un poco de español para desenvolverse en la ciudad les será más fácil ya que, por ejemplo, los menús de algunos bares y restaurantes están solo en español, lo que puede resultar algo complicado. En mi caso, eso se solventó gracias a que todo el mundo fue muy amable, y supongo que esto forma parte de la diversión”.

Probablemente, Ellie Quinn visitó en tres días más lugares que muchos zaragozanos en toda su vida. Aunque le queda una asignatura pendiente: las fiestas del Pilar: “He oído hablar de ellas y suena muy bien. Tendré que plantearme volver de nuevo para esas fechas”.