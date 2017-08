Las piscinas alcanzan los 613.000 usuarios superado el ecuador de la temporada

A falta de un mes para que concluya la temporada, parece lejana la intención de batir el récord de usuarios que se estableció en 2009 con más de un millón de bañistas. No obstante, las cifras son buenas y las previsiones indican que se podrían superar los 886.789 usos del año pasado.

En lo que va de verano, el día con más afluencia fue el domingo 18 de junio –cuando se registraron 25.848 accesos–, mientras que en julio destacó el día 30, con 18.835. Los domingos y los martes –aunque estos datos van muy ligados a la climatología– son los días que más personas acuden a alguna de las 22 piscinas municipales, mientras que los lunes parece que da pereza darse un chapuzón y son los días más tranquilos.

Respecto al ranquin de los centros más y menos visitados, se continúa acentuando la tendencia de veranos anteriores: la piscina con mas usos vuelve a ser la de La Granja (con 70.706) y la que menos ha registrado hasta el momento, la de Garrapinillos (con 9.096). Lo cierto es que todas las de los barrios rurales son pequeños oasis de tranquilidad y apenas superan los 10.000 bañistas.

Irremediable déficit

Fuentes del área de Deportes comentan que "es significativo el aumento de usos de la piscina del Actur", acaso porque este año ha incorporado lo que han dado en llamar el ‘Beach Sports Zaragoza’, que no son sino dos pistas polivalentes para la práctica de deportes de playa. Sea como fuere, lo cierto es que las instalaciones del Actur ganan visitantes respecto al año pasado: suman un 15,9% más y un total de 58.349 usos. En el otro lado de la moneda, el descenso más acusado lo protagoniza la piscina de Movera, que en lo que va de verano ha perdido un 13,7% de bañistas y se estanca en los 9.626 usos.

Lo que también es seguro cuando se haga balance de este año es que la recaudación aumentará y podría, incluso, rozar los dos millones de euros (el año pasado fueron 1,76 millones). Este milagro no se debe tanto al incremento de usuarios como a que los precios de las entradas diarias han subido un 10%: entre semana ya cuestan 4 euros y los sábados y domingos, 4,70. Esta frágil alegría para el erario no evitará, no obstante, que los 22 centros municipales vuelvan a generar un déficit anual que suele rondar los 7 millones de euros. El gobierno asume este débito y remarca la utilidad social del servicio, que consideran "un alivio para las muchas familias que tienen que pasar el verano en la ciudad", en palabras del concejal de Deportes, Pablo Híjar.

Aún cuando queda un mes para el cierre de los centros, en el Ayuntamiento ya planifican la temporada de 2018, que vendrá marcada, sobre todo, por la ambiciosa reforma de las piscinas de Gran Vía (La Hípica), en donde se invertirán 1,2 millones. Quedará pendiente aún la ansiada ampliación en 2.500 m2 de césped en las instalaciones de la Jota (arañando espacio al parque de Oriente) y buscar una solución para los vecinos de la Almozara, único distrito sin piscina pública tras el cierre del Parque Deportivo Ebro.