¿Vas en bici en Zaragoza? Estos son los puntos negros de adelantamiento

La "falta de concienciación" que se registra en algunos puntos de Zaragoza en lo que respecta a la circulación de bicicletas por la calzada ha llevado a diversos colectivos ciclistas de la ciudad a denunciar públicamente la situación que se vive a diario en algunos tramos, la mayoría céntricos, y a pedir a la Policía Local la implantación de una "campaña de control y vigilancia" por medio de la cual se sancione a quienes infringen la normativa.

"Actualmente, si pasas por la zona del Coso o plaza de España hay una patrulla todas las semanas que ciclista que ve, ciclista que multa, pero no hay una patrulla para sancionar a coches adelantando de forma indebida en el paseo de la Independencia o en la calle de Don Jaime. Publican en las redes sociales que no se puede adelantar a una bici en esos tramos, pero a la hora de la verdad no van ahí a controlarlo y, por mucho que pongan 'tuits' en la redes sociales, la gente no lo va a respetar. Cuando pase algo lo mirarán, pero hasta ahora no hay campañas específicas de control como hemos pedido los colectivos ciclistas", denuncia Javier Tello, portavoz de Zaragoza en Bici.

Según las normas de circulación, la distancia entre el ciclista y el vehículo que lo adelante debe ser siempre de un mínimo de 1,5 metros. ¿Qué pasa si no es posible mantener la separación lateral mínima? "No adelante". Así lo establece el Reglamento General de Circulación (RGC) en su articulo 85 y así se recoge también en la nueva Ley de Seguridad Vial.