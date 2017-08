Cubero inicia los trámites para volver a externalizar el 010

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero , ha iniciado ya los trámites necesarios para sacar de nuevo a concurso el servicio de atención telefónica 010 . El edil, que dice estar explorando ya esta vía, ha solicitado un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para aclarar hasta qué punto es legal reactivar el pliego de condiciones paralizado por ZEC en 2015 , aunque no descarta iniciar uno nuevo con otros requisitos.

Esta decisión se produce apenas unos días después de que el departamento de Contratación descartase la cesión del servicio a Datanoise, una filial de Pyrenalia, la actual concesionaria. Aunque Cubero instó el martes a la jueza que lleva el caso a aclarar "qué posibilidades plantea" para desbloquear la situación de las 14 trabajadoras, que llevan dos meses sin cobrar, ahora teme que la magistrada "no conteste" o "no responda favorablemente".

Que sea agosto, en su opinión, no es excusa, ya que "si tiene intención de contestar, contestará".

Pese a que el gobierno "no renuncia a la remunicipalización" del servicio, aseguró que la Justicia no les ha dejado otra opción. El concejal aún no ha decidido si mantendrá el pliego de 2015 o sacará uno nuevo. "Cada opción tiene sus pros y sus contras. La primera tiene como ventaja que las ofertas están ya presentadas y la segunda permitiría introducir cláusulas sociales", explicó.

Antes de tomar una decisión u otra y llevar la propuesta al gobierno, Cubero pulsará la opinión de las trabajadoras, ya que existen múltiples factores a tener en cuenta. "No será determinante, pero se tendrá muy en cuenta. Al fin y al cabo, ellas son las principales afectadas", aseguró. Por el momento "no hay una opción preferente". "Se elegirá la que permita que cobren en tiempo y forma", añadió, aunque dudó de que externalizar el servicio, ya sea a través del pliego de 2015 o de uno nuevo, vaya a garantizar que cobren "en tiempo y forma".

El edil ya expresó sus dudas respecto a la cesión a Datanoise antes de tener el informe de Contratación, ya que Pyrenalia posee el 85% de las acciones de esta firma.

La intención es "seguir avanzando" con los pliegos con el objetivo de que estén listos "a finales de agosto o principios de septiembre". No obstante, el proceso podría paralizarse "en caso de que la jueza dé otra alternativa", según adelantó ayer Cubero.

Hasta que saquen unos nuevos o se resuelvan los existentes, el 010 permanecerá en un limbo legal, ya que actualmente no existe ninguna relación contractual entre el Ayuntamiento y Pyrenalia. Para el concejal, sacar el concurso significaría convertir las medidas cautelares dictadas por la magistrada tras el intento de rescate de la contrata "en una sentencia en firme".