Recogen firmas por una quincena de aparcamientos en La Cartuja Baja

En el pleno ordinario celebrado el pasado 12 de junio en La Cartuja Baja fue sometido a votación y aprobado un plan de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, “según estudio presentado por el Área de Planificación y Diseño de Movilidad Urbana”, para el barrio rural zaragozano.

Entre los puntos propuestos en este proyecto –“acordados por la Junta Vecinal y el servicio de Movilidad Urbana… y que cuentan con el visto bueno previo verbal de Policía Local, a falta del informe definitivo”, según reza un informe municipal relativo del mes de mayo- estaban incluidos la pacificación completa del núcleo, la reducción y minimización de la señalización vertical, la restricción al tráfico general del Casco Histórico, el establecimiento de zonas 30 de prioridad peatonal, el repintado general de marcas viales, la mejora de la señalización del conjunto histórico-artístico y la mejora de la visibilidad peatonal.

Esta última cuestión, que recogía “la disposición de estacionamientos de motocicletas en los puntos anteriores a los pasos de peatones que no cuenten con orejetas de aproximación, u otros puntos de visibilidad comprometida” con la intención de “mejorar la visibilidad mutua de peatones y conductores de forma que se incremente la seguridad en la interacción de ambos modos”, parece no haber convencido a algunos vecinos. En concreto, a los de la asociación Alonso de Villalpando, que han puesto en marcha a finales de julio una recogida de firmas motivada, dicen, por “varios aspectos que desde la Alcaldía no se han tenido en cuenta”.