Las respuestas de una pensión zaragozana a sus clientes incendian las redes

Mensajes del tipo: “Si usted liga, olé campeón. Pero vete a otro sitio o registra a esa persona y, por supuesto, paga por ella” , “Pues nada, la próxima vez invitamos a los de Barrio Sésamo para que no te sientas solo” o “Estimada Claudia, la ducha es perfecta pero digamos que no está preparada para gente grande”, le han valido a la aragonesa para convertirse en una noticia viral en apenas dos días.

“Estoy flipando. Todavía lo estoy digiriendo” . Así se muestra Milagros Aguirre, zaragozana de 55 años responsable de la pensión La Ferroviaria –ubicada en la calle Madre Sacramento, 63-, donde lleva trabajando toda la vida. Recientemente, la propietaria ha saltado a la fama debido a las respuestas que realiza en los diferentes portales de reservas a los usuarios descontentos. “Pero no a todos. Solo a los que no dicen la verdad o exageran las cosas”, señala.

En su opinión, internet ha aportado cosas muy buenas a los negocios, pero también una serie de riesgos. “Hay plataformas que permiten que se publiquen cualquier tipo de argumentos, algunos ni siquiera son ciertos. Pues no. Yo respondo y digo lo que creo. La gente olvida que hay personas viviendo de esto y no piensa que realmente está jugando con el trabajo de otros”, lamenta Aguirre.

Además, asegura que no es “muy amiga de esto de las redes sociales”, pero que pasa casi todo el día frente al ordenador respondiendo comentarios. “Somos de los alojamientos que más explican al detalle lo que tenemos, medidas de habitaciones, normativas, cosas que ofrecemos y también las que no tenemos”, asegura.

“Los clientes se creen que tienen derecho a exigir de todo y llega un punto en el que no es así. La gente se excede, esto es una pensión, no un hotel de lujo”, añade. Asegura que cuando se está a cargo de un establecimiento, cada día surge alguna aventura. Tanto es así que se vio obligada a modificar el “se admiten mascotas” por “se admiten perros pequeños”, porque le han llegado a aparecer con todo tipo de compañeros animales. “Al final cuentan lo que quieren. Por ejemplo, el que se queja del excesivo control. Si va a una pensión olvídese de ligar, y si viene con una compañía, me parece muy bien pero venga usted por la mañana y regístrela”, explica.

Precisamente, fue la tuitera @SarayArVi quien la descubrió publicando algunas de sus mejores contestaciones y alcanzando casi los 3.000 comentarios. “Hice el hilo porque las respuestas de Myla –como se apoda en las plataformas digitales- me parecieron geniales y en ningún momento pensé que iba a tener esta repercusión. Si en algo la he perjudicado lo lamento mucho”, explica a HERALDO la joven.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Aguirre asegura que “los clientes de toda la vida son muy fieles, y a los que decidan no ir por estos comentarios, no los echaré de menos”. Además, también ha habido internautas que han agradecido la sinceridad de la propietaria y no han tardado en mostrarle su apoyo a través de la red: “Somos 4 amigos de Tenerife. Hemos leído tus mensajes e iremos a Zaragoza para conocerte y quedarnos en la pensión”.

Por su parte, la zaragozana asegura que el 90% de los clientes son estupendos. Además, también suele responder con refranes e incluso jotas a los usuarios contentos: “La Virgen del Pilar dice que hay clientes agradecidos, y yo como propietaria encantada de haberos tenido”.

Sin embargo, tras el revuelo, asegura que ahora toca darse un descanso por una temporada. “Cuando no había internet no había quejas. Pero esto no es algo nuevo, yo llevo desde 2007 contestando a todos, tanto buenos como malos. Ahora prefiero no contestar porque la gente solo quiere hacer la gracia”, concluye.