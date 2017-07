El escudo de Zaragoza, en una placa que recuerda al responsable del asesinato de monseñor Romero

Los hechos se remontan a enero de 2017, cuando se inauguró el paseo. La Embajada de España en El Salvador remitió una carta al Ayuntamiento de Zaragoza informándoles de que el municipio de Santa Tecla había inaugurado un 'paseo de los Ilustres' con placas en las que aparecía el logo y el nombre del Consistorio aragonés. Se trataba de 25 chapas rectangulares dispuestas en el piso de una de las vías principales de esta ciudad que ronda los 135.000 habitantes. Los elementos decorativos recuerdan a distintas personalidades naturales de Santa Tecla: médicos que ayudaban a los pobres, ilustradores de renombre, diplomáticos... y, entre ellos, también el mayor Roberto d'Aubuisson Arrieta, nacido en esta localidad en 1944, y que fue señalado por la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas (1992-1993) como la persona que ordenó la muerte de Romero, asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa.

"Como sabrán, el mayor D'Aubuisson es el presunto autor intelectual del asesinato del beato monseñor Romero. Me dirijo a ustedes porque supongo que no tendrán conocimiento de la utilización de su logo (sic) y para que tengan la información necesaria de cara a asumir cualquier decisión al respecto", indica un extracto de la carta enviada por la Embajada al Ayuntamiento. Esta comunicación puso en marcha al área de Cooperación al desarrollo, que mantiene desde hace años un proyecto común con Santa Tecla.

Otra placa del paseo de los ilustres de Santa Tecla en la que se ve el logo del Ayuntamiento de Zaragoza. | Imagen: Alcaldía de Santa Tecla

Según han explicado fuentes de la consejería municipal de Presidencia y Derechos Sociales, de la que depende Cooperación, un técnico municipal contactó con la alcaldía de Santa Tecla y pidió la retirada de la placa. Tiempo después, sin embargo, supieron que no se había observado su petición y el nombre de Zaragoza seguía apareciendo vinculado al de D'Aubuisson. Los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza decidieron entonces enviar una nueva petición de retirada, esta vez mediante una vía más formal: una carta dirigida al alcalde de Santa Tecla que, se da la circunstancia, es hijo del cuestionado militar. Incluso comparte nombre de pila con él.

"[...] No es nuestra intención establecer un juicio sobre la persona, ni entrar a valorarla, menos tratándose de su padre, pero lo cierto es que la visión que nos traslada nuestra embajada es compartida aquí de manera generalizada", señala la carta enviada por el Consistorio, a la que ha tenido acceso HERALDO.es y que está fechada el pasado 7 de julio. "No queremos ver asociado el nombre y el logotipo que representa a nuestra ciudad, destacada en la defensa de la paz y la inclusión social, ni la cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza con proyectos, actividades o personajes que no puedan ser identificados con los objetivos y principios apuntados y así lo entienda nuestra ciudadanía", añade la carta. Fuentes municipales han agregado que se ha solicitado a las autoridades de Santa Tecla que remitan documentación justificativa "en físico" de la retirada de esta placa.

Con cargo a una subvención cultural

En varios periódicos salvadoreños se pueden encontrar noticias de la inauguración de este paseo de los ilustres, que coincidió con la puesta en marcha de un salón de alcaldes, una dependencia del edificio consistorial de Santa Tecla que, a través de cuadros y fotografías, recuerda a quienes gobernaron la ciudad. También en los elementos que forman parte de esta sala aparece el escudo del león que identifica a Zaragoza, como se puede ver en las imágenes que circulan por internet.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento zaragozano, con Santa Tecla se mantienen desde hace años proyectos de cooperación. Según varios documentos públicos, a este municipio salvadorerño se le han otorgado diferentes cantidades para fomentar la producción agrícola (35.000 dólares, en 2008), rehabilitación de servicios de red vial o recogida de desechos (17.236 dólares y 47.737,22 dólares, respectivamente, ambas en 2012), entre otros. En concreto, el paseo de los ilustres y la sala se hizo con cargo a una partida de cooperación del año 2014 dotada con 25.000 euros, según consta en la resolución de subvenciones del área del referido ejercicio.

En el salón de alcaldes también aparece el escudo de Zaragoza. | Imagen: Alcaldía de Santa Tecla

En la partida aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza, ni mucho menos, se indica que el dinero de las arcas públicas zaragozanas fuera a destinarse a la construcción de un paseo de los ilustres o una sala que glosara a los antiguos alcaldes tecleños. La documentación oficial asocia los 25.000 euros de la ayuda a un proyecto llamado 'Historia de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores para la identidad cultural'.

Una delegación de Santa Tecla visitó Zaragoza en mayo de 2016, en el marco de una gira de reuniones con diferentes organismos públicos españoles, entre ellos la Diputación de Barcelona. En la capital aragonesa, los salvadoreños se reunieron con Luisa Broto, vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zaragoza. De acuerdo con una nota de la alcaldía tecleña, el encuentro sirvió para "reafirmar la cooperación y hermanamiento entre la Alcaldía de Santa Tecla y el Ayuntamiento de Zaragoza".

Señalado por la ONU

En 1979 estalló en El Salvador una guerra civil que duraría hasta 1992. Tras la finalización del conflicto se firmaron unos acuerdos de paz y en el seno de la ONU se estableció una comisión, llamada de la Verdad , para investigar los crímenes cometidos durante la guerra. Fue este órgano el que señaló a Roberto D'Aubuisson como uno de los principales autores intelectuales del homicidio de Óscar Romero. Este militar fue el fundador de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). El asesinato del religioso nunca fue investigado por la justicia salvadoreña y sigue impune, al igual que otros crímenes cometidos antes y durante la guerra civil.