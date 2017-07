El festival Mestiza pasa de las fiestas del Pilar a septiembre

Desde hace algunos días ya se pueden ver carteles por diversos puntos de la ciudad anunciando este festival que cambia ligeramente de nombre, esta edición se llama Festival Mestiza Club, y que se celebrará el viernes 29 de septiembre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

La hora de inicio prevista por la organización son las 20.00. Encabezan el cartel del festival La Pegatina, seguidos de Green Valley, Rayden, Lágrimas de Sangre, El Kanka, La señora Tomasa y el zaragoza R de Rumba, DJ y productor de Violadores del Verso. Las entradas ya están a la venta y actualmente tienen un precio de 15 euros + gastos de gestión.

El año pasado, miles de personas disfrutaron durante más de seis horas de este festival, que entre otros contó con la presencia de Muchachito Bombo Infierno, Fuel Fandango, Canteca de Macao, Los Chikos del Maíz o La M.O.D.A.

El último fin de semana de septiembre se promete movidito en la Sala Multiusos, pues tan solo un día después del Mestiza Club se celebrará en el mismo espacio la decimoséptima edición del Festival Independiente de Zaragoza (FIZ), que en su día siguió la misma mecánica que ahora ha seguido el Mestiza: dejó de celebrarse en plenas fiestas del Pilar para ocupar un fin de semana de septiembre.

El cartel del FIZ de este año lo comparten los aragoneses Amaral con Sidonie, La Casa Azul, Morcheeba, Triángulo de Amor Bizarro, Yall, Kiev cuando nieva y, a los platos, Chelis, DJ Nashh, Pepón Selektah y We are Not DJs.