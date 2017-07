El PSOE acusa a ZEC de hacer "un flaco favor a la bici" con sus propuestas de movilidad en Sagasta

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, ha acusado este viernes al equipo de gobierno de Zaragoza en Común de estar haciendo un "flaco favor a la bicicleta" con sus propuestas en materia de movilidad para el paseo de Sagasta , al advertir de que no están teniendo en cuenta la opinión de vecinos, comerciantes y colectivos y, con ello, solo consiguen que utilice la bicicleta quien ya está acostumbrado a usarla.

Así lo ha afirmado Ranera durante el debate de una moción presentada por el PSOE, y que ha sido aprobada, mientras que la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha defendido que en su nuevo planteamiento de carril bici para Sagasta, que lleva las bicis fuera del bulevar, con un trazado recto hasta Torrero y que permite que en el otro carril circulen transporte público y vehículos privados, ha tenido en cuenta todas las aportaciones de colectivos y vecinos de la zona.

La propuesta del PSOE insta al Gobierno de la ciudad a abordar todos los procesos de restricción del tráfico privado en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, actuando también en la mejora del transporte público colectivo para garantizar la movilidad.

Asimismo, con el voto en contra de ZEC y la abstención de CHA, se emplaza a condicionar su construcción al estudio de todas las alternativas posibles para el carril bici de Sagasta, teniendo en cuenta también un plan de mejora del transporte público con vehículos de mayor capacidad y mejorando las frecuencias en el eje afectado, propuestas que deben aprobar las juntas de distrito afectadas.

El tercer punto pide que, atendiendo las reclamaciones de las organizaciones representativas de los colectivos de la discapacidad, no se aprueben proyectos de carril bici que transcurran por las aceras o bulevares de la ciudad y el quinto punto insta al Gobierno de España a aprobar "con la mayor celeridad" el Reglamento General de Circulación, estableciendo un marco de seguridad jurídica y normativa para la circulación de las bicicletas en los núcleos urbanos.

El punto cuarto de la moción, que ha aprobado con el voto a favor de PSOE, PP y Cs y la abstención de ZEC y CHA, exige al Gobierno de la ciudad que adopte cuantas medidas sean precisas al objeto de garantizar que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible esté finalizado y listo para su aprobación en el plazo previsto en los pliegos de 15 meses, antes de finalizar el mes de marzo de 2018.

La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha agradecido la movilización que generó ZEC con su primera propuesta de carril bici en Sagasta "con la que consiguieron enfadar a todos". "A 24 horas del pleno el gobierno se rectifica a sí mismo y dice que donde había carril bici ya no lo habrá y que donde se prohibía el tráfico ya no se prohíbe", ha observado, al indicar que "la sostenibilidad tiene que ser un eje a la hora de plantear la movilidad, pero no puede ser que la nueva propuesta rectifique absolutamente todo".

"Queremos reconducir la política de movilidad, no hay que ser excluyente sino inclusivos y hay que sumar", ha afirmado Ranera. "Ustedes en dos años solo han jugado con la huelga de autobuses, han acumulado 22 meses de retraso en el plan de movilidad, su política en movilidad es inexistente y presentan borradores en los que no queda claro que las bicis no pueden ir ni por las aceras ni por los bulevares, generando más confusión".

"Sabemos que la bicicleta ha venido para quedarse a esta ciudad, pero tiene que convivir con el peatón, con el vehículo privado, con el autobús y los taxis", un reto que ZEC debe asumir y en el que la concejal del PSOE se ha mostrado dispuesta a colaborar.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha apostado por que "todas las políticas de movilidad" se basen en una reducción del uso del vehículo privado, sobre todo en el centro, porque "al final vemos cómo hay una adaptación y que los zaragozanos optan por opciones más sostenibles y si cogen el coche usan los cinturones de la ciudad".

Artigas ha pedido respeto al trabajo de los técnicos "porque sus informes no salen de una chistera sino que tienen un trabajo técnico detrás" y la nueva propuesta que se ha planteado para Sagasta incluye aportaciones de distintos colectivos, comerciantes y vecinos y "pasa de tener una parte del carril bici en el bulevar a llevarlo a la calzada, respetando la movilidad peatonal".

Además, incorpora una mejora del transporte público, al contemplar cambios en la prioridad semafórica, permite la circulación del vehículo privado y mejora la accesibilidad a las vías de esta zona. "Lo que no contemplamos por parte del gobierno es no hacer nada, haremos esa primera parte de actuación blanda" para habilitar este carril bici, ha aseverado Artigas.

La concejal del PP, Patricia Cavero, ha criticado que el proceso "se repite" tras la construcción del carril bici de Constitución, con un carril en Sagasta "sin proyecto, sin informes, sin presupuesto, ni plazo de ejecución" y los informes ya advierten de que la actuación en esta calle "es complicada".

Cavero ha dicho que ZEC ha renunciado a la participación en este proceso "desde el minuto uno". "Este carril bici no tiene como finalidad mejorar el transporte público, no es más que un carril bici a la medida que empeora el transporte público", que ha suscitado el rechazo ciudadano y que ahora se vende "con una alternativa que ya tenía estudiada; lo que ha presentado no responde a lo que pidieron vecinos, comerciantes, taxistas y políticos" y plantearlo "es buscar su satisfacción personal y la confrontación, sin consenso y sin participación".

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha expresado su disgusto porque "tenemos la sensación de que se está perdiendo el tiempo, ni se avanza con el plan de movilidad sostenible, ni en tener mejores servicios para los ciudadanos y se meten carriles bici sí o sí sin ningún sentido", advirtiendo de que por priorizar al peatón y la bici "no tenemos que machacar el vehículo privado, hay que buscar el equilibrio" y que los ciudadanos dejen el coche en casa "no por obligación" sino porque disponen de alternativas para ello.

Casañal ha indicado que ZEC presenta un nuevo rediseño para el carril bici de Sagasta "sin tener todos los informes", preguntándose "cómo podemos explicar a los ciudadanos que nos da igual lo que opinen, aunque se dan cuenta de que han metido la pata, y corriendo sacan otra propuesta". Ha aconsejado a ZEC que "deje de tener tanta prisa y si quieren favorecer a la bici trabajen para mejorar el servicio, pensando en el peatón y en el comercio" también porque una vía como Sagasta "afecta a toda la ciudad".

La concejal de CHA, Leticia Crespo, se ha preguntado si no se podrá ejecutar nada relacionado con la movilidad hasta que no esté el plan de movilidad sostenible, para recordar que ya existe un plan en vigor y que se pueden ir avanzando proyectos.

"Serán los técnicos quienes decidan si una opción es más viable que otra, pero los informes técnicos se deberán acompañar de informes de otros servicios como Policía Local, estudios adicionales que digan si hay que hacer cambios en ciclos semafóricos, en los sentidos de las calles, si será necesaria presencia policial en algún rango horario, cómo se abordará la carga y descarga de personas con movilidad reducida", unas cuestiones que aún se deben analizar, ha apuntado.

La concejal de CHA ha comentado, asimismo, que no se puede prohibir el tráfico privado en ningún tramo sin garantizar un transporte público adecuado y ha recalcado que existe una petición unánime de que los carriles bici no vayan por zonas peatonales, sino por la calzada.