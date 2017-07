El pintor Yann Leto desnuda al alcalde Pedro Santisteve en un cuadro

El artista plástico francés Yann Leto (Burdeos, 1979), afincado desde hace años en Zaragoza, ha realizado un cuadro en el que aparece el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, desnudo y rodeado de agentes de la Policía Municipal de la capital aragonesa. La obra, de grandes dimensiones (240x200 cm) y titulada 'Les sociétés fragiles' ('Las sociedades frágiles', en castellano) es una crítica al sistema, tal y como ha explicado el autor a HERALDO.es tras publicar una imagen de la misma en sus redes sociales este martes.

"Decidí pintar el cuadro a raíz de un problema que tuve con un acto de vandalismo urbano por el que fui sancionado", explica Yann Leto,. "Hasta aquí todo legal, todo lógico y todo asumido", aclara el pintor, que añade que fue cuando le llegó la multa cuando se indignó, porque contemplaba una cantidad de dinero que consideró exagerada. "Me enfadé mucho porque empecé a investigar y estas cantidades se asemejan a las que se pagan por delitos de agresión sexual", añade.

El artista francés explica que se trata de una cantidad que ronda los 5.000 euros. "Me cansé y decidí pintar este cuadro con toda la ironía, porque pienso que el señor Santisteve es una persona inteligente y no tengo nada contra él, pero representando a un partido político como es Podemos, que se supone que es una revolución, una novedad, seguir con las mismas normas rancias y de control policial en Zaragoza, me parece una mentira", sostiene Yann Leto. "Esto es lo que grito a través de mi pintura. Hay gente que se va a manifestar a la plaza de España y yo lo hago en mi taller. Es una forma de dar eco a lo que yo pienso como ciudadano", agrega. Con su obra, el artista quiere incidir sobre el hecho de que las sanciones que se imponen desde un ayuntamiento o cualquier otra administración se adecúen a la gravedad de los hechos cometidos.