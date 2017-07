El Ayuntamiento da orden de reparar el azud a la espera de recabar informes sobre su impacto en el Ebro

La mesa, en la que participaron tanto técnicos municipales, como representantes de la Universidad de Zaragoza, de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid, detectó que no se contaba con información que pudiera avalar las decisiones a tomar dado que no se había realizado durante estos 10 años el seguimiento requerido en el momento de la autorización.

Por esta razón, se expresó la necesidad de recabar más datos sobre las afecciones del azud al río Ebro. Por este motivo, y dada la situación de liquidación de la Sociedad Arroba Desarrollo Expo, el Gobierno de la ciudad ha tomado la determinación de reparar inicialmente la compuerta como obligación contraída con la autorización de la CHE.

Una de las principales conclusiones constatadas por la Mesa Técnica es que hay falta de información, no existen datos suficientes para hacer una valoración en la actualidad. La Declaración de Impacto Ambiental que analizó los potenciales impactos del azud antes de su construcción en el 2008, determinaba la obligación de realizar un seguimiento de la evolución del impacto ambiental de la infraestructura y así se hacía constar en la autorización concedida por la CHE en noviembre de 2005.

Sin embargo, este seguimiento no se ha realizado en los términos requeridos durante estos 10 años transcurridos y "la información disponible no es suficiente ni para conocer el actual impacto ambiental ni para poder hacer valoraciones de futuro".

La Mesa Técnica recomienda disponer de informes que permitan evaluar las posibles repercusiones del azud en el estado ecológico del Ebro y en su funcionamiento hidrológico. Por ello, se va a iniciar la realización de una serie de estudios en el espacio del río afectado por el azud siguiendo las indicaciones planteadas por la Directiva Marco del Agua para evaluar el estado de las masas de agua.

Índices a calcular

No obstante, al no contar con datos de los años anteriores, y no poder por tanto servir de elemento comparativo para la toma de decisiones, sí van a suponer el punto de partida para disponer de información que supla los vacíos de conocimiento-información actuales y puedan servir de base para la toma de decisiones o evaluaciones en escenarios futuros, ha señalado el consistorio en una nota de prensa.

Los índices que se van a calcular en colaboración con diferentes profesionales e instituciones se basan en metodologías recogidas en protocolos estandarizados, que se deberán realizar considerando la heterogeneidad tanto espacial como temporal del río de acuerdo con las indicaciones y valoraciones aportadas por dichos especialistas. Los índices serán los siguientes: Hidrogeomorfológico, Físico-químico, de Ribera, de Macrófitos y de Macroinvertebrados.

Además, se van a analizar aspectos jurídicos y económicos, así como una recopilación de información con expertos que están trabajando cuestiones similares en otros ríos como el Duero o el Manzanares. Por otra parte, el consistorio también estudiará los efectos que ha tenido el rebaje que se hizo de la solera del Puente de Piedra.

Entre tanto, el Ayuntamiento toma la iniciativa de iniciar los trámites para la reparación, que puede durar entre 75 y 90 días, en un contexto "jurídicamente adverso" por la liquidación de la sociedad Arroba Desarrollo Expo.

El Ayuntamiento también valora seguir explorando otras vías de solución para la navegación "en aras de facilitar todos los usos del río que sean compatibles con la mejora del estado ecológico del mismo y en definitiva de todos los beneficios que ese buen estado aporta a la calidad de vida de la población".