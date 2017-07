Artigas pide unidad para que la capital "siga siendo la ciudad de las bicis"

Así lo ha afirmado Artigas en el pleno del consistorio en el que los grupos han quedado enterados de la providencia del 15 de junio de este año de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmite a trámite el recurso de casación presentado por el consistorio contra otros autos de esa misma sala y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló varios artículos de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas.

La concejal ha señalado que, tras recibir la notificación del Supremo, "se ha trabajado para dar respuestas y soluciones a esta situación de excepcionalidad que vive la ciudad en materia de normativa ciclista" y ha deseado que la Dirección General de Tráfico elabore una nueva norma estatal que regule los cambios en materia de movilidad que se han producido en las ciudades.

La DGT podría presentar un borrador de esta norma en octubre "y esperemos que nos de luz", si bien, mientras tanto, "los servicios municipales dan respuesta a qué hacemos con la circulación ciclista en los bulevares y en las calles de acceso restringido".

Para las calles de acceso restringido, Artigas ha apuntado que se presentó un borrador de nueva instrucción a los grupos y al Observatorio de la Bicicleta y "estamos esperando esas aportaciones", mientras que en el caso de los bulevares "el paseo de Sagasta es el último bulevar que nos queda por resolver".

Artigas ha destacado que la Ordenanza Ciclista de Zaragoza "fue pionera a nivel estatal, pero este bloqueo ha generado que vivamos una situación de excepcionalidad" y desde el consistorio "tenemos que dar seguridad jurídica y física a la circulación ciclista", ha manifestado, para reclamar que los consistorios tengan "autonomía" para tomar decisiones en materia de movilidad.

La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha recordado que la sentencia señala que las calles peatonales y los bulevares son peatonales" y para las calles de acceso restringido se aplican las mismas normas para todos los vehículos. Ha estimado que "se debería de tener al menos un planning" y ha querido saber "qué va a pasar de aquí a octubre", ha cuestionado.

El concejal de Ciudadanos, Alberto Casañal, ha comentado que "no queda otra que acatar la sentencia", mientras que la concejal del PSOE, Lola Ranera, ha advertido de que la sentencia indica que calles peatonales y bulevares "son peatonales y ya está" y ha lamentado que se genere "inseguridad ciudadana" en zonas como el Casco Histórico.

"No podemos hacer una desaceleración del uso de la bicicleta" y el borrador que plantea Artigas "no vale para nada, normalice la situación", ha exigido a la concejal de Medio Ambiente y Movilidad.

El concejal del PP, Sebastián Contín, ha expresado su sorpresa porque el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) "culpe a la Dirección General de Tráfico en lugar de hablar de las sentencias", estimando que Artigas lo hace porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Supremo determinaron que las bicicletas no pueden circular por zonas peatonales.

"Son cinco años con esta historia latente", ha apuntado, al advertir de que ZEC "no resuelve ni un problema, sino al contrario". "No hay nadie que sepa concretar en esta ciudad por dónde pueden circular las bicicletas y por dónde en exclusiva los peatones y si no podemos explicarlo cómo va a mantenerse la convivencia entre peatones y bicicletas en esta ciudad", ha preguntado, para solicitar que se potencie la circulación ciclista "lo más posible, pero sin perjudicar a los peatones".