La auditoría del tranvía concluye que no se han justificado suficientemente 31,5 millones

La auditoría que encargó el Ayuntamiento sobre los costes del tranvía concluye que hay casi 31,6 millones que tienen una "justificación insuficiente" , 1,3 millones que no cumplen que con el pliego de condiciones y con la oferta que presentó Los Tranvías de Zaragoza y 2,5 millones que suponen un "exceso de inversión respecto al importe contemplado" en dicha oferta. Son algunas de las conclusiones a las que llega el estudio, aprobado ayer por el gobierno de Zaragoza y que puede desembocar en una reclamación del Consistorio a Los Tranvías por haber cobrado más dinero del debido como subvención al proyecto.

La auditoría, encargada a Moore Stephens, pretende analizar el coste de la línea 1 (Valdespartera-Parque Goya) para determinar a cuánto debía ascender el apoyo público al proyecto, que se repartieron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. El documento refleja que, con la información facilitada por el Ayuntamiento, el tranvía habría costado 316,8 millones de euros (IVA no incluido), sin tener en cuenta los conceptos financieros, que la auditoría excluye por no ser subvencionables.

Sin embargo, esta cifra, y siempre según el citado estudio, no coincide con la cantidad que la empresa Los Tranvías de Zaragoza ofertó (319,5 millones). Además, los auditores consideran que solo hay 281,3 millones que cuentan con un soporte documental suficiente, y que cumple con las condiciones que establecían en la oferta y en el pliego de condiciones que puso el Ayuntamiento.

La auditoría considera que hay una "justificación insuficiente" de 31,5 millones. De ellos, 29,5 corresponden a gastos financieros. Los auditores valoran que este importe es "razonable", pero también que "el soporte documental aportado es insuficiente". Además, incluye 1.365.000 euros que no cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones y en la oferta de la empresa, y otros 2.536.000 que suponen un "exceso de inversión respecto al importe contemplado en la oferta".

Los auditores destacan la importancia de conocer cuáles son los costes suficientemente justificados para calcular así la subvención que tienen que aportar las administraciones. El Ayuntamiento acordó pagar a la empresa 128,7 millones, a repartir con el Gobierno de Aragón. La auditoría dice que "los costes de ejecución acreditados (...) afectarán a la subvención concedida por parte del Ayuntamiento, en la misma proporción en la que estos se vean incrementados o disminuidos con respecto a los importes contemplados en la oferta". El gobierno de ZEC ha aplicado esta afirmación para concluir que el propio Ayuntamiento subvencionó indebidamente 28,8 millones de euros a Los Tranvías.

Por último, la auditoría refleja otras irregularidades o dificultades para escrutar los gastos del proyecto del tranvía. En la parte de obra civil y electrificación del trazado, hay "facturas aportadas como justificación de gastos que no contienen la certificación a la que hacen referencia, con el detalle del trabajo realizado". Además, observa que en los 4,7 millones gastados en el plan de comunicación "no se contrata con una única empresa", y que algunas de las compañías incluidas "no son entidades especializadas en comunicación y márquetin".