El Picarral busca los mejores cortos

Tales citas son una muestra de que las letras, pero también la cultura y la educación, centran una parte importante de la actividad de este colectivo. Si bien, recientemente han querido dar un paso más apostando por las nuevas tecnologías y las redes sociales, y sumando igualmente a su nómina de certámenes uno de fotografía social -en el que se han reconocido las mejores instantáneas y retratos del entorno- y el recién nacido concurso de cortometrajes ‘Picarral’, que preparan con la colaboración de la junta municipal El Rabal.

“Ahora, todos utilizamos el móvil y las cámaras constantemente y queremos aprovechar esto para atraer sobre todo a los jóvenes, tratando de que se impliquen en la actividad del barrio y de la ciudad”, señala Esther Díaz, integrante de la Comisión de Cultura del ente. Además, añade, “nos gustaría que participaran también desde diferentes centros como colegios e institutos”.

Para este concurso no habrá ningún requisito temático, pues los cortos podrán ser de ficción, documentales, de animación o centrados, por ejemplo, en los valores educativos, estando vinculados o no al barrio; aunque su duración no podrá exceder los cinco minutos. Según adelantan sus bases, podrá participar cualquier persona mayor de 14 años que no se dedique profesionalmente al sector audiovisual, mientras que los jóvenes de entre 14 y 18 años deberán hacerlo con autorización.

Y no solo con cámaras podrán grabarse los cortometrajes –se aceptarán tres por participante y existe la posibilidad de realizarnos individual o grupalmente-; también se admitirán los grabados en HD con móviles o tabletas en mano; pero deben ser todos originales y no haber sido presentados a otros concursos anteriormente.

Será el próximo otoño cuando se premie a los mejores trabajos audiovisuales de entre los que les sean remitidos siguiendo los pasos que se detallan en la web de la asociación de vecinos, del 1 de septiembre al 18 de octubre de 2017. A un primer galardón de 500 euros en material audiovisual y dos accésit de 200, se suma el premio del público, que se decidirá por votación a través de las redes sociales y cuyo ganador, de entre los finalistas, recibirá 100 euros, también en material.

Está previsto que la entrega tenga lugar el 17 de noviembre en el Picarral; y el jurado estará compuesto por miembros de la propia asociación y profesionales vinculados al sector.