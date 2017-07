Un año luchando en la prevención del consumo de drogas desde el barrio de San Pablo

Hace un año publicábamos el nacimiento de Consumo ConCiencia , una asociación aragonesa que, siguiendo los pasos de entidades semejantes de otras CC. AA. que llevan en funcionamiento varias décadas, tratan de reducir los riesgos derivados del consumo de drogas entre los jóvenes aragoneses con una filosofía basada en la educación y el respeto. “Ofrecemos información y respondemos a las dudas de la gente sin decirle a nadie lo que tiene que hacer, algo que no encuentran en otras campañas. Buscamos concienciar, informar y dar las herramientas necesarias para que las personas sean consecuentes con sus actos”, explica Javier Sánchez, promotor del proyecto.

Por eso, una de sus actividades son fueron los análisis gratuitos de sustancias en los distintos festivales en los que han logrado acceso con su stand informativo. En su caso se trata de una serie de test colorimétricos, una prueba instantánea capaz de indicar la presencia o ausencia de una sustancia a través de una reacción hacia un color determinado.

En su labor de formación también han elaborado una colección de diez prospectos informativos que profundizan en las distintas sustancias de moda con las que pueden toparse los jóvenes hoy en día: setas, speed, cocaína, LSD… en los que incluyen su composición, efectos secundarios y consejos para reaccionar ante una posible intoxicación.

“En nuestro primer año hemos visitado cinco festivales de música, Nowhere (Monegros), Slap! Festival (Camping de Zaragoza), PsychoFest (Las Armas, Zaragoza), FIZ (Sala Multiusos, Zaragoza) y Periferias (Palacio de Congresos, Huesca) y hemos participado en numerosos en encuentros de asociacionismo”, enumera su promotor.

“En 2016 realizamos 63 pruebas, en lo que va de 2017 ya hemos realizado 69 en tan solo tres festivales”, afirma Sánchez. “Además, actualmente entre otros proyectos estamos en negociaciones para colocar un punto de información durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza”, asegura.

Sin embargo, lo que comenzó siendo su actividad más llamativa ha pasado a lo largo de este año a completar un amplio abanico de actividades e iniciativas por la reducción de riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas. Desde el montaje de su local, ubicado en el barrio de El Gancho, hasta la creación de una biblioteca temática “que ya cuenta con más de 40 títulos y que, aún modesta, seguro ya es la más nutrida de Aragón en lo que drogas y reducción de riesgos se refiere”, asegura Sánchez.

Pero sin duda, su labor principal en la actualidad se centra en la realización de cursos y talleres que dirigen a públicos bien diversos. “Este año dimos un curso destinado a periodistas en colaboración con la Asociación de Periodistas de Aragón (APA) y realizamos un decálogo de buenas prácticas periodísticas, así como varios cursos dirigidos a personal docente en Institutos de Educación Secundaria de todo Aragón, así como con alumnado y AMPAS. También hemos recibido a grupos de trabajadores sociales y de jóvenes”, añade.

Sin ir más lejos el pasado mes de mayo en Montalbán, Teruel, recibieron a un grupo de 25 participantes de 9 países (Reino Unido, Polonia, Eslovenia, Marruecos, Italia, Eslovaquia, Grecia, Portugal y España).

Contra la estigmatización

En su opinión, ante un problema real como el del consumo de drogas, es necesario tomar medidas. “Podemos tratar de esconder el consumo existente o actuar, y está claro que se necesitan nuevos métodos para abordar este tipo de problemas”, añade.

“En la actualidad no hay nadie que no utilice sustancias psicoactivas, o bien a través de sustancias ilegales, o de otras que no lo son como el alcohol, el café, el tabaco o las benzodiacepinas, también drogas desde un punto de vista farmacológico”, explica Sánchez. Por eso, a través de la información y la formación preventiva, asegura que otro de los objetivos de Consumo ConCiencia es acabar con los prejuicios y la estigmatización que rodean a según qué tipo de sustancias y ofrecer la información más precisa desde el punto de vista puramente científico. “No matan las drogas, mata la ignorancia. Por eso creemos firmemente en un nuevo enfoque para luchar contra el consumo irresponsable desde un punto de vista científico”, asevera.