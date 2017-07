Gimeno dice que la DGA pagará por la deuda del tranvía 7,5 millones

"En estos momentos son 7,5 millones de euros", ha señalado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación tras la última reunión de la Comisión de Deudas entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, que ha tenido lugar este viernes en el consistorio zaragozano.

En cuanto a los recientes resultados de la auditoría encargada por el consistorio a una empresa externa sobre la subvención de capital a la construcción de la línea 1 del tranvía, Gimeno ha apuntado que "decían que la comunidad autónoma les debe 40 millones y la auditoría no dice eso, dice que es mucho menos dinero".

En cualquier caso, ha explicado que la auditoría "todavía no es informe del Ayuntamiento", a la espera de ser analizada por los servicios jurídicos, y como consecuencia "no existe todavía como consideración a tener en cuenta por parte de la comunidad autónoma", ha aclarado.

Rivarés: "Son muchos más"

Y frente a los 7,5 millones de euros cifrados por Gimeno como cantidad a la que asciende esta deuda, el consejero de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha dicho manifestado a los medios de comunicación que "son muchos más". No obstante, ha expresado que "el diálogo lo puede casi todo", y ha hecho referencia a acuerdos como el pago de tributos y a la Ley de Capitalidad.

"Si hemos demostrado que la capacidad de la gestión económica del Gobierno es capaz de todo esto, también llegaremos a un acuerdo sobre el tranvía y otras cosas", ha continuado Rivarés, quien ha señalado que Gimeno se ha mostrado en la reunión "dispuestísimo a los acuerdos y al diálogo".

En cuanto al informe de la auditoría, Rivarés ha matizado que solo cambia la relación con la empresa del tranvía con el Consistorio, ya que "se pagó por conceptos que no debían ser pagados", y ha insistido en que "no es un error y no hay culpables, sino que era el trámite que se estipuló".