Urbanismo deniega la licencia al Aura y la empresa recurrirá a los tribunales

El motivo, según ha explicado el titular del área, Pablo Muñoz, es que el uso hostelero complementario "se ha comido al deportivo", que tendría que ser el principal. Urbanismo comunicará a la concesionaria "de inmediato" que no puede continuar su actividad y, en caso de que persista, abrirá un expediente sancionador y de clausura.

Este paso no se daría hasta septiembre, por lo que el complejo tendría al menos un mes más para adaptarse. Aunque hay aspectos fácilmente subsanables, otros serían imposibles de legalizar. No obstante, la concesionaria ya ha anunciado que "a partir de ahora serán los tribunales quienes decidan sobre las diferencia de criterio". La empresa asegura que el complejo seguirá abierto hasta que haya una sentencia en firme y que hasta ahora han cumplido todos los requerimientos de Urbanismo.

El titular de Urbanismo considera que la concesionaria "todas las oportunidades del mundo" para reaccionar y ha asegurado que en los últimos tres meses, tiempo que ha pasado desde que PP, PSOE y Ciudadanos forzasen la retirada del expediente, no ha hecho nada al respecto.

Según ha explicado Muñoz, la discoteca Supernova, ubicada en la planta superior, no podrá funcionar como lo ha hecho hasta ahora, ya que se concibió como un club social. La solución pasaría por cerrarla al público y utilizarla únicamente como complemento en celebraciones privadas.

El PP ha sido el único partido que no ha votado a favor. Lo ha hecho, de acuerdo con el concejal Pedro Navarro, porque existe una sentencia previa favorable al Aura que dice que el proyecto inicial sí contemplaba una sala de fiestas. "Me preocupa la responsabilidad patrimonial en la que podría incurrir el Ayuntamiento", ha dicho ante un posible recurso judicial de la adjudicataria.

A su parecer, para ZEC este es "un asunto político" y no solamente técnico. Lola Ranera (PSOE) ha recalcado la necesidad de llegar a acuerdos, ya que hay una gran inversión en juego. Alberto Casañal, de C's, ha asegurado que "el tema no se va a zanjar hoy" y Leticia Crespo, de CHA, ha opinado que, en vista de lo sucedido, "da la sensación de que no ha habido intención de subsanar las deficiencias, sino todo lo contrario".