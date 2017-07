El PP considera una "imposición" la construcción del carril bici paseo Sagasta

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza Patricia Cavero ha afirmado este lunes que la construcción del carril bici del paseo Sagasta es una "imposición", ya que no ha existido un proceso participativo.

En una rueda de prensa la edil ha asegurado que los informes en los que el Gobierno de Zaragoza en Común se ampara no existen y ha recalcado que "otra vez ha sido una propuesta, un proyecto impuesto sin participación".

"El carril bici del paseo Constitución fue una imposición y se va a intentar que no ocurra lo mismo con el del paseo Sagasta" ha advertido Cavero quien ha asegurado que no están en contra de la bicicleta pero que "no se puede restringir el tráfico del distrito centro sin establecer otras medidas. No se trata de mover el ruido de una zona a otra sino de eliminarlo" ha aclarado la concejala.