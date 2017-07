El Ayuntamiento "estudiará un plan especial de poda", cuando tenga el inventario de todos los árboles

Cubero ha anunciado en una rueda de prensa en el Consistorio que la empresa FCC Parques y Jardines, que se ocupa de este servicio, ya ha hecho entrega de parte del inventario de árboles, que "a pesar de que era una obligación en el contrato no habían presentado". Se trata de el inventario del arbolado en parques y jardines en 2015 y en 2016, aunque tal y como ha explicado Cubero, todavía no han hecho entrega del inventario de 2017 y del relativo al Parque José Antonio Labordeta.

La decisión de llevar a cabo un plan especial de poda queda entonces supeditada a la entrega de toda la información que desde FCC, ha dicho, han asegurado que entregarán "lo antes posible".

En este sentido, el consejero no ha dado una fecha concreta para emprender este posible plan urgente, del que ha dicho han apoyado "siempre la tesis de que es necesario" pero para el que se necesita una "garantía de que ese dinero iba a ser realmente invertido en la poda" mediante este tipo de inventarios, "mecanismos para controlar la poda del arbolado".

"Primero hace falta que nos entreguen estos inventarios y si todo es correcto entonces se estudiará la posibilidad de un plan especial de poda", ha dicho Cubero, quien ha recordado que "en el año 2014 tenían que podar 25.000 árboles y solo podó 10.000".

Los servicios técnicos están ya valorando la información que ha llegado al consistorio, unos informes "muy voluminosos", pues Zaragoza cuenta con unos 170.000 árboles en parques y vías públicas.

Mientras tanto, antes las caídas de árboles que se han producido en los últimos días, Cubero ha dicho que "se trata de algo que en ocasiones no tiene que ver con la poda", como por ejemplo, la mala adaptación de las raíces y que "un plan de poda no quiere decir que se garantice que no caerán árboles".

"Esperamos que con el plan de poda se puedan minimizar las riesgos, pero nunca habrá riesgo cero", ha insistido Cubero, que ha añadido que la situación actual "entra dentro de la normalidad dado el volumen de árboles que hay en la ciudad".