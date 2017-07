¿Está permitido adelantar por la zona adoquinada de Independencia?

Si alguna vez has adelantado a un vehículo en circulación por la zona adoquinada de Paseo de la Independencia, no has actuado de forma correcta. Así lo ha indicado la cuenta de Twitter de la Policía de Zaragoza, que ha recordado que esa zona solo se puede usar para adelantar cuando el otro vehículo se encuentra detenido. La zona adoquinada de

Independencia solo podrás usarla para rebasar a otro vehículo siempre que esté detenido y

des-pa-ci-to#TráficoZGZ pic.twitter.com/zolF0MtSB6 — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 13 de julio de 2017

A este tuit ha respondido rápidamente la plataforma 'Zaragoza en Bici', que no ha dudado en preguntar si un coche puede adelantar a un ciclista en esa zona, al no respetarse la distancia de 1,5 metros obligatoria. La Policía ha dejado claro que una bicicleta es un vehículo más, por lo que no está permitido el adelantamiento si no está detenida.